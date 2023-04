Fiestas en Benavente: Doce peñas oficiales preparadas para honrar sin restricciones a la patrona

Ya están aquí las fiestas de La Veguilla de Benavente y las peñas, grandes protagonistas de los festejos del enmaromado, ya tienen todo listo para su primer acto oficial de este año, la procesión de la patrona el próximo lunes.

Comienza el año la Coordinadora de Peñas con novedades importantes. Una de ellas es que este año ya se hace oficial que La Fragua no siga formando parte de esta agrupación de peñas. El año pasado ya no participó en los actos organizados por la Coordinadora pero no se descartaba volver a tomar su actividad como peña oficial este año, ya sin las restricciones impuestas en los últimos festejos por la pandemia, pero no ha sido posible y su abandono de la Coordinadora se ha hecho oficial.

La Fragua ha sido una peña que nació en 2012 siendo oficial y salió a desfilar por primera vez en el año 2013 y lo hizo como tal hasta el 2019. Es ahora cuando se hace oficial su salida de la Coordinadora.

Son por tanto doce las peñas oficiales que integran en la actualidad la Coordinadora de Peñas y suman más de 3.000 peñistas.

Nueva presidencia

Además, este año hay nueva presidenta. Se trata de Yolanda De Dios Andrés, vicepresidenta de la peña El Toril. La elección de los cargos directivos se va haciendo de modo rotativo entre las peñas que forman parte de la Coordinadora y este año es ella la que será la representante de esta agrupación. «Hasta ahora no había estado en la Coordinadora, pero aquí estamos, para trabajar», explica.

La pandemia ha supuesto para algunas agrupaciones de peñistas un descenso importante en los socios que parece que este año vuelven a su número habitual. «Han sido unos años difíciles, a ver si este año que ya no hay ninguna restricción ya quitamos el miedo», explica la presidenta. «Ha sido difícil económicamente también, puesto que a pesar de no haber fiestas hemos soportado unos gastos fijos cada año como por ejemplo para el mantenimiento del local», añadió.

Se retoma ahora la actividad como fuera antes de la pandemia pero con el lastre de la subida de precios que “es muy importante y cuesta mucho cuadrar los presupuestos”. El presupuesto de cada peña varía según el número de peñistas «hay unas cuotas anuales que de media podríamos decir que están en los 140 o 150 euros», algunos algo menos y otros llegan a los 190-200 euros cada socio. Por lo que solo para las Fiestas del Toro hacen un gasto de más de 400.000 euros, a lo que hay que sumar otras actividades, encuentros y comidas que sufragan a base de «escote».

De las subvenciones institucionales es el segundo año consecutivo que Diputación no aporta nada a estas agrupaciones, mientras que el Ayuntamiento de Beanvente ha aumentado la cuantía. «Es algo que hay que agradecer porque todos los ingresos son bienvenidos, sobre todo, es importante para las peñas más pequeñas».

Las iniciativas conjuntas que realizan las peñas se deciden por mayoría, y aquí no se tiene en cuenta el número de peñistas, de modo que tengan los socios que tengan, cada agrupación tiene un voto en las decisiones a tomar.

Fiestas de La Veguilla

Comienza este año la actividad de las peñas con su participación en el encuentro de charangas previsto para mañana sábado, que organiza el Ayuntamiento benaventano. «Vamos a ir tres peñas con cada charanga. Por la mañana, iremos por El Ferial y Maragatos, además del centro; y ya por la tarde, recorreremos todas el centro», explica Yolanda.

«La concentración de charangas ha logrado unir más a las peñas. Antes no se hacían tantas cosas en La Veguilla como ahora, pero lo cierto es que ahora nos reunimos para comer o cenar en estos días también».

También varias peñas oficiales han optado por animar las calles el domingo por la tarde con charangas.

Y está ya organizada la procesión que protagonizan las doce peñas. Es el lunes a partir de las once de la mañana desde Santa María. Cada peña está representada por once personas: cuatro para portar la imagen, otras cuatro sujetan las cintas que adornan el trono de la Virgen, dos niños llevan ofrendas a la Virgen y el abanderado. La procesión se desarrolla por la zona centro y el orden que siguen en este desfile es el mismo que tendrán después durante los desfiles oficiales de las Fiestas del Toro y todos los años va cambiando.

Este año es la Peña La Argolla la que sale de Santa María con la Virgen, después por tramos van portando la imagen de la patrona las diferentes peñas: Trevinca, La Maroma, Garrafón, El Toril, Malgrat, San Isidro, Paridón, Compadres, Te Ayudo Yo Valiente, Badenes y es la Peña Popeye la que mete la imagen de nuevo en la iglesia para el acto litúrgico.

«Uno de los gastos más importantes en el Toro es el de la charanga»

Ser oficial supone para las peñas algunas obligaciones a tener en cuenta. Una de ellas es salir uniformado en los desfiles oficiales del Toro; también tienen que tener en la calle una charanga de al menos ocho integrantes; entre otros aspectos.

Es precisamente la charanga uno de los gastos más importantes que soportan estas peñas durante las Fiestas del Toro. Entre todas ponen en la calle más de 130 músicos para animar las fiestas. La media es de unos diez músicos por peña, aunque algunas más numerosas como Garrafón sacan cada día 15 músicos y el día del desfile inaugural otra charanga más de 10 músicos. «Quizás una de las cosas más difíciles que tenemos las peñas a la hora de organizarnos es encontrar la charanga. Son las que animan la diversión, y llevan a un montón de gente con ellas. Aunque este año con los precios de todo, económicamente lo tenemos más difícil».