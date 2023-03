El Partido Popular de Benavente critica la "incapacidad del Gobierno municipal para gobernar" y que no hagan cumplir las ordenanzas. Afirmación que ha hecho la portavoz de los populares, Beatriz Asensio, al comprobar la grabación de la Comisión Informativa de Ferias, hecha pública a través de la página web municipal. Alude Asensio al contenido de esa comisión en la que el concejal de Izquierda Unida, del equipo de Gobierno, señala que no se están cumpliendo las ordenanzas, como la del mercadillo.

"No es la primera vez que Burón denuncia un incumplimiento de esta ordenanza, pero se refiere a todas las ordenanzas", asegura la popular.

Critica también Asensio que se haya celebrado esta comisión, a la que no acudieron los concejales del Partido Popular, aunque ha reconocido que estaban bien convocados. "Que no hayamos estado no es óbice para que la comisión se pueda celebrar. Y se ha celebrado sin tener quórum. Si en primera convocatoria no hay quórum se celebra en segunda convocatoria a la hora. Pero la sesión se celebró 5 minutos después". Explica Asensio también que con tres concejales se puede celebrar pero deben estar presentes durante toda la sesión. "Sin embargo, el concejal José Mariño se ausentó al minuto y medio de iniciar la Comisión Informativa".

El PSOE sale al paso de las críticas

La presidenta de la comisión, la socialista Sandra Otero sale al paso de estas críticas y considera "ridículo, vergonzoso, convocar una rueda de prensa para hablar de una comisión en la que ni tan siquiera se han presentado. Que no lleva nada a dictamen. Critican que se ha publicado el vídeo acta y ha sido un error técnico ya asumido por la técnico. Y la comisión se celebró porque según los técnicos sí tenía quórum y podía seguir adelante".

Respecto a las críticas de Burón explica Otero que "no puedo decir a ningún grupo político, ni siquiera a Burón cuáles son sus ideas o cuáles no. Esa es la diferencia con la oposición". Y recuerda que, precisamente de la ordenanza del mercadillo, se ha dado cumplida respuesta al procurador del común quien ha hecho "sugerencias" al Ayuntamiento, pero "no dice que se incumpla la ordenanza".