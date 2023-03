El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha pronunciado sobre el conflicto vecinal de La Vaguada durante el acto de presentación de la candidatura de Manuel Burón a la Alcaldía de Benavente.

Guarido ha expresado "sinceramente" su convicción de que no cree "que sea el momento de responder" a las críticas vertidas, pero sí se ha referido a las actuaciones que el Ayuntamiento de Zamora está estudiando tras los contactos vecinales.

"La situación se está estudiando. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar en un replanteamiento que los propios vecinos nos hicieron en una reunión que mantuvimos con el ensanchamiento de un vial y se quedó por parte de los técnicos del Ayuntamiento en estudiarlo y si ese ensanchamiento era posible porque debajo hay aparcamientos de las propias comunidades y es en lo que estamos", ha dicho.

"Dos oposiciones diferentes"

Izquierda Unida gobierna en Zamora y co gobierna en Benavente. Tanto el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, como el primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento benaventano, Manuel Burón, se han pronunciado sobre las respectivas oposiciones municipales.

Mientras Burón ve a la oposición municipal benaventana "desleal", algo que Guarido valora en el mismo sentido, el alcalde de Zamora considera "correcta" la que ha vivido como primer edil de la capital zamorana.

"Creo que son dos oposiciones distintas y creo que, en Benavente, lo que ha dicho Manuel Burón, por lo que se lee en los medios de comunicación, es así", ha afirmado Guarido.

"En Zamora no tengo esa percepción. Yo creo que ha sido una oposición que ha cumplido con su trabajo. Siempre ha habido bastante más cortesía parlamentaria en los plenos que por ejemplo en Benavente y no puedo hablar mal de la oposición", ha dicho Guarido en relación con la oposición política en el Ayuntamiento de Zamora.

"Descalificaciones y mucho ruido"

"Cada uno tenemos nuestras ideologías. Cada uno tenemos nuestros planteamientos, pero yo creo que sí ha primado en los ocho años que yo he sido alcalde, una corrección política que yo siempre he alabado en público respecto de portavoces de la oposición. Ha sido una relación muy correcta y tampoco tengo una valoración negativa, sino al contrario"

A juicio de Francisco Guarido y "viendo lo que pasa en el Parlamento, donde las palabras gruesas son las que predominan, descalificaciones, mucho ruido, yo en el Ayuntamiento de Zamora nunca he tenido esa percepción sino todo lo contrario".

"Por eso yo siempre he dicho que los portavoces de la oposición que yo he tenido se han portado de manera correcta y sensata. Y creo que cuando yo fui oposición, durante 16 años, desde luego de mí no se podrá decir que yo utilizaba descalificaciones o palabras gruesas. Me decían que yo era muy duro en los fondos, pero era correcto en los planteamientos a la hora de tratar al alcalde y a la alcaldesa de los que yo fui oposición, y creo que estoy devolviendo la misma manera", ha subrayado.

"Palos en las ruedas"

Para Manuel Burón, la oposición del Partido Popular y de Ciudadanos en Benavente no ha sido como la que Guarido ha pintado en Zamora. "Yo hablo personalmente, y en 16 años que llevo en la institución municipal no he conocido jamás la oposición que hemos padecido estos últimos cuatro años", ha proclamado .

"Sobre todos estos últimos cuatro años. Lo de antes podríamos discutir, dialogar más, dialogar menos, pero lo que se ha dado estos últimos cuatro años no. Y vuelvo a remitirme a lo mismo: el único enemigo que hemos tenido para, por ejemplo, el proyecto del Puerta del Noroeste, que es el más nombrado, lo hemos tenido en el Partido Popular. Hace cuatro o cinco año preferían que el dinero se fuera a San Cristóbal de Entreviñas antes que a Benavente, y han estado poniendo palos en las ruedas hasta el último día. Nunca han creído en el proyecto y malamente podrían desarrollarlo si no crees en ello".

El político benaventano también se ha referido al portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña. "No conozco ayuntamiento en kilómetros a la redonda donde se estén presentando alegaciones al presupuesto tres años consecutivos, cuando además los informes de los técnicos son abrumadores, una vez puede pasar, incluso dos, pero ya que pase por tercera vez me parece excesivo. Y esto es con todo".

"Yo estaba en la oposición y las comisiones eran normales. Estos años no son normales. No puedes estar en una comisión hora y media, incluso dos horas. Que no es que estén haciendo perder el tiempo no solo a los equipos de Gobierno, porque en mi caso me va en el sueldo, sino a los técnicos municipales, al Ayuntamiento y a la ciudad", ha concluido.