La militancia del PSOE de Benavente ha avalado por unanimidad la candidatura de Luciano Huerga a la Alcaldía de Benavente en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Huerga ha puesto en valor el trabajo realizado por su equipo de concejales para afrontar los proyectos de futuro y de progreso que va a vivir la ciudad a corto plazo, con la obtención de más de 15 millones de euros de subvenciones para desarrollar proyectos tales como el Polígono Puerta del Noroeste, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y la reconversión del antiguo Mercado de Abastos en Centro Cultural de la ciudad, entre otros.

Ante la asamblea local ha anunciado que su ánimo sigue más vivo que con el que se presentó a las elecciones en 2015 y con el que obtuvo de nuevo la confianza en el año 2019.

"Tengo ahora el convencimiento de que los benaventanos y benaventanas conocen nuestra manera de gobernar, nuestros proyectos y nuestra apuesta porque nadie quede atrás, reforzando el escudo social, estando en los momentos más difíciles con el sector empresarial y con una escucha activa a los problemas reales de los ciudadanos y buscando las fórmulas necesarias para darles solución", aseguró.

Durante su intervención ha proclamado que el Partido Socialista "es el único que tiene un proyecto de ciudad". "Hemos sido el partido político que ha luchado por la reindustrialización de la ciudad consiguiendo la unidad sobre nuestro proyecto Puerta del Noroeste, con los empresarios, sindicatos y administraciones superiores".

Huerga ha presumido también de gestión. “Hemos sido capaces de reducir la deuda municipal a la mitad, de 10,3 a 5,2 millones de euros y, a la vez, de mantener la inversión con cerca de dos millones de euros anuales. Y hemos sido capaces de crear un escudo social para ayudas a Pymes y autónomos y familias vulnerables socio-económicamente y todo ello desde la congelación de impuestos y creación de bonificaciones fiscales durante estos dos mandatos", ha dicho.

Tras subrayar el "privilegio y el orgullo de haber sido alcalde de Benavente estos ocho años" ha expresado su deseo de seguir liderando "este proyecto de reindustrialización y protegiéndolo frente a aquellos partidos y sus candidatos que decían que este proyecto nunca saldría adelante, que no obtendría la financiación, que no era un proyecto válido, y me refiero, a la candidata del PP y al Portavoz de Ciudadanos".

"Es evidente que aquellos que se han opuesto al Puerta del Noroeste no están capacitados, ni legitimados para asumir la gestión del proyecto industrial más importante que se ha promovido en Benavente", ha enfatizado.