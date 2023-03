Santa Cristina de la Polvorosa: La Confederación Hidrográfica del Duero, "el perro del hortelano"

Cinco meses después de reunirse con responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid y tras cinco años de solicitudes de limpieza del río que fueron "desoídas" y "nunca contestadas", el Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa ha sido desautorizado por el organismo de cuenca para llevar a cabo "trabajos de corta de vegetación en buen estado vegetativo, ni el empleo de maquinaria pesada por el cauce del río Órbigo y su ribera, a su paso por el término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa".

Sólo tiene permiso para "retirar el arbolado muerto o caído con medios manuales, en el tramo de actuación sobre el río Órbigo", y con condiciones, una docena en total, que limitan a 400 metros de ribera el área de actuación y a un año de tiempo de actuación.

En concreto, únicamente cabe "la retirada de maleza, poda de vegetación arbustiva y arbórea espontánea con riesgo de caída, y retirada de arbolado muerto o caído, con medios manuales, quedando prohibida la corta de arbolado en correcto estado de desarrollo".

"En ningún caso los materiales extraídos podrán situarse en las márgenes del cauce formando cordones laterales, debiendo extenderse sobre las fincas adyacentes o bien trasladarse a vertedero autorizado", añade.

El malestar municipal es notable ante la actitud del "perro del hortelano" de la CHD. No solo porque "nunca ha acometido limpieza alguna en las riberas" y tampoco autoriza ahora que lo haga con sus propios medio el Ayuntamiento, sino porque el cauce del río era diáfano y ahora está dividido en dos tramos por un islote que no existía, que hace de represa, y cuya vegetación ha crecido hasta tocar el tendido eléctrico mientras troncos y ramas se acumulan en las pilastras del puente.

Hace apenas unos meses la CHD despejó el puente de Castrogonzalo de vegetación. En Santa Cristina, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a esta tarea con las condiciones fijadas. La sensación es de que el organismo se comporta como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.

Opinión. "Recuerdos de nuestro río"

Salvador Domínguez | Alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa

¿Por qué hoy y no otro día cualquiera?, buena pregunta; podía haber sido cualquier otro día para recorrer en el tiempo una pincelada de nuestro río, pero he escogido este día por una y muy simple razón: la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), siempre en continua lucha. Hace muchos años y, digo muchos porque son muchos los que tengo, por lo tanto, también muchos recuerdos.

Ya a finales de los años 50 y residiendo mí familia en Villanueva de Azoague, quiero recordar, y muy bien por cierto, el acompañar a mi padre hasta las riberas de los ríos, en ocasiones la del Esla, pero primordialmente a la del Órbigo; - este tiene mejores peces (me decía mi padre). Y efectivamente, los tenía (y nunca mejor dicha esta definición), no había día que fuéramos a pescar y no trajéramos la cena para casa, en ocasiones barbos de más de tres kilos, también de vez en cuando alguna trucha, pero no como las de ahora, tenían unas pintas de colores preciosas, además había para todos.

En esa época yo tenía siete años y como digo me acuerdo perfectamente, pero haciendo un salto en el tiempo considerable, mediados de los años setenta, seguía habiendo fauna en el Órbigo para todos, se seguían sacando barbos, bogas, escallos, truchas, carpas, etc., había que seguir unas reglas de pesca lógicas, pero en los años contados anteriormente también había que respetarlas, la pesca agresiva estaba prohibida, como la relumbrera (relumbreta) o el trasmallo. Muchos, por no decir casi todos en alguna ocasión la practicamos. Te acercabas a la orilla de cualquier río y veías a peces chiquititos, alevines, un sinfín, eso quería decir que el río tenía vida.

Esa vida para los ríos es como la sangre para el cuerpo humano, si no existen se muere, y eso es lo que le está pasando a todos los ríos. Yo quiero reflejar al nuestro, lo que veo día a día. Desde que tengo recuerdos, y todos igual, nos hemos bañado, pescado, disfrutado de él a tope, inclusive hasta el beber agua directamente, hoy algo impensable. Lo que quiero decir con esto, es muy simple, si no se hace nada, nuestro río se muere, y no quiero decir que deje de pasar agua por él, ¿pero qué agua?

Desde el año 2015, en junio concretamente, empecé a solicitar a la CHD, la limpieza de las riberas del río, ello no iba a contribuir que hubiera más fauna ni menos, eso es otra historia, pero sí más seguridad en caso de grandes avenidas para la vida del pueblo en el que vivimos, Santa Cristina. Desde esa fecha hasta el día de hoy, no hemos parado de mandarles periódicamente solicitudes de limpieza, en todas ellas, caso omiso.

La última, ya presencial en Valladolid y acompañado por dos Concejales, solicitamos la limpieza de ambas riberas, desde la presa que se encuentra aguas arriba del puente hasta, la que se encuentra aguas abajo. Esta limpieza se realizaría al cien por cien, por cuenta del Ayuntamiento, parece ser que la CHD no dispone de fondos suficientes para hacerlo.

Hace cuatro días hemos recibido respuesta a esta entrevista, después de cuatro meses de solicitarla (no fue rápida), quiero resumir la respuesta, hay mucha letra pequeña: A la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa, se concede la limpieza manual de los árboles muertos o caídos, sin tocar los que estén en buen estado o en pleno crecimiento, solo el podarlos si fuese necesario.

Nosotros habíamos solicitado, a mayores de las dos riberas, la limpieza de las dos islas formadas en el centro del río, que impiden el flujo libremente de las aguas, y lógicamente para ello teníamos que utilizar maquinaria, manualmente esto sería imposible. Si los ríos se mueren la vida en las zonas rurales desaparece.