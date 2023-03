Una paciente de un pueblo de Zamora con cáncer, sin ambulancia para los traslados

"Me tengo que buscar la vida para poder llegar a mis sesiones de quimioterapia en Zamora desde Olmillos, porque me niegan la ambulancia"”. Pura es una vecina de Olmillos de Valverde diagnosticada de cáncer de mama en el pecho izquierdo. Esta vecina de la comarca benaventana explica que, a los problemas ya asociados a la enfermedad que padece y lo duro que es su tratamiento, le suma las dificultades que entrañan para ella su traslado al centro sanitario.

Comenzó sus ciclos de quimioterapia cada 21 días en el mes de enero. En su primer ciclo desde Atención Primaria se hizo un "volante" para realizar su traslado en ambulancia desde su domicilio hasta el hospital de Zamora. "Pero ya no más, solo he tenido ambulancia el primer día".

En el segundo ciclo, tuvo que contar con la ayuda de su hijo, que trabaja en Bretó y se vio obligado a dejar de trabajar esa jornada para poder echar una mano a su mano en el traslado hasta Zamora. Recuerda Pura que a la vuelta de su sesión de quimioterapia “vine todo el camino vomitando. No sabes ni qué hacer, si volver para Zamora o seguir hasta casa. No es algo que se lo desee a nadie", señala la vecina de Olmillos.

El próximo día 13 tiene previsto otro ciclo y, de momento, no sabe cómo va a poder llegar a su cita en Zamora. "He ido a Atención al Paciente y me dijeron que estoy muy bien para venir en transporte público. A Olmillos el autobús viene los martes y los viernes, y la consulta la tengo el lunes. Si quiero ir en transporte público tendría que buscar a alguien que me lleve hasta Santovenia. Desde allí el autobús sale a las ocho, por lo que a la consulta ya no llego. Otra opción sería ir a Benavente, pero hasta allí tampoco tengo como llegar", señala Pura.

Explica esta mujer que ni siquiera estas dificultades son las que más le preocupan. "Lo que no entienden es que cuando no estoy bien es cuando me dan la quimio. No me preocupa tanto llegar a Zamora como volver para casa, después de la sesión de quimio, que nunca sabes cómo vas a salir y la experiencia tampoco es que haya sido buena hasta ahora”, lamenta la vecina de Olmillos. "Ni siquiera pongo pegas a que me toque esperar a otras personas, como ocurrió en el primer ciclo. Pues si tengo que esperar espero, pero al menos que pueda hacer el traslado en buenas condiciones, lo mejor posible".

La situación actual es para Pura aún más incomprensible puesto que su marido también ha padecido cáncer y en su caso sí dispuso de ambulancia para el traslado hasta Zamora. “No entiendo qué ha cambiado en tan poco tiempo”.

En cuanto a las alternativas que le han dado indica que tiene, según le han informado, la posibilidad de alojarse en Zamora el día antes de la sesión de quimioterapia para poder llegar a su cita a las ocho y media de la mañana. "Es algo que ni me planteo, y sigo teniendo el problema de la vuelta, después de la quimio no puedo venir en transporte público". Otra opción es "coger un taxi y eso no me lo puedo permitir. Lamentablemente no veo una salida. Espero contar con una solución antes del día 13 porque no quisiera dejar de ir a la quimio".