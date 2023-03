El Ayuntamiento de Benavente reunirá a la mesa de negociación para iniciar la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos. Esa reunión está prevista para el próximo día 16 de marzo y en ella estarán además de representantes municipales, los representantes sindicales de CC.OO. UGT y CSIC de los empleados municipales en este ayuntamiento. Según explicó el concejal de Personal, José Mariño, "tratamos ahora de recuperar esos derechos que tenían los trabajadores hace 10 años y que fueron suprimidos por el gobierno de Mariano Rajoy y concretamente del señor Montoro".

Se plantea la Concejalía de Personal cómo llegar a hacer efectivas esas 35 horas, sin que repercuta en los servicios públicos, y cuándo hacerlo efectivo.

Cómo implantar las 35 horas

En principio, desde la Concejalía se pide a los empleados públicos "comprensión y colaboración" hasta que esta medida sea efectiva, sobre todo, a aquellos cuyas labores afectan a servicios públicos que tienen temporalidad concreta y también a aquellos que trabajan por turnos, como bomberos o Policía Local.

No espera Mariño que esa medida pueda aplicarse para estos casos antes del 1 de julio, puesto que las temporadas de actividades culturales o deportivas, por ejemplo, finalizan en el mes de junio.

Respecto a aquellos puestos donde la aplicación “es más sencilla”, el concejal de Personal ha indicado que se retomará el calendario del año 2012.

"Recuperemos los derechos perdidos en el 2012, es decir, 35 horas de jornada laboral. La fecha de inicio hay que negociarla, hay que reordenar y reorganizar algunos servicios. Pero aquellos trabajadores que en estos momentos están realizando algún servicio público y que afectan a los ciudadanos hay que retrotraerles a una fecha posterior, que es el fin de temporada".

La implantación de esta medida se hará sin compensación. "Aquí estamos hablando de término de colaboración, no de compensaciones económicas. Que sigan realizando esas 37,5 horas hasta su aplicación. El ideal sería que todos los trabajadores empezasen a la vez esta medida, que todos tuviesen el mismo derecho el mismo día. Pero habrá algún caso y situaciones en que no podremos y es ahí donde pedimos la colaboración. No vamos a incrementar las aportaciones económicas. Si no habrá una ruptura. No entiendo que si hay algunos que ya pueden disfrutarlo desde el 1 de mayo, por qué no van a poder disfrutarlo. Es una dicotomía que existe en este asunto", explica el concejal del área.

Espera Mariño poder conseguir esa colaboración por parte de los empleados.