El Juzgado tumba otra demanda por los premios de jubilación de Benavente

El Juzgado de lo Social número 1 de Zamora ha tumbado la demanda presentada por un trabajador laboral del Ayuntamiento de Benavente que reclamaba el premio de jubilación recogido en el convenio colectivo.

La magistrada, que ha resuelto en firme al no caber recurso de suplicación en razón a la cuantía del procedimiento, concluye que lo dispuesto en el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Benavente no puede modificar lo que establece la ley, y el hecho de que el convenio no fuera impugnado tampoco impide que se aplique la ley cuando algunas de sus disposiciones son contrarias a esta.

Esta es la décima reclamación de funcionarios y trabajadores que se produce por los premios de jubilación que el Ayuntamiento anuló y sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha pronunciado en el mismo sentido, aunque aún están por resolverse varios recursos de suplicación y otro de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.