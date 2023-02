Olmo Morales, terapeuta especializado en género y masculinidad: «La masculinidad es un problema de los hombres, que sufren las mujeres»

Olmo Morales Albarrán, sociólogo y terapeuta especializado en género y masculinidad, ha impartido el taller «Los hombres y el cambio que nos toca» en Benavente, dentro de las actividades organizadas por la Concejalía de Bienestar Social con cargo a los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En esete primer taller participaron hombres y mujeres interesados en esta iniciativa en la que Morales abordó la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para el sociólogo mientras los hombres no renuncien a sus privilegios frente a las mujeres, la igualdad de género es imposible de alcanzar.

–«Los hombres y el cambio que nos toca» es el título elegido para el taller realizado en Benavente. ¿Cuál es el enfoque de esta iniciativa?

–El enfoque tiene que ver con entender la masculinidad con un lugar ventajoso o privilegiado sobre las mujeres. De ahí partimos. Es un taller dirigido mujeres y hombres y se ha tenido participación de ambos.

–Es importante saber de dónde se parte, pero ¿cuál cree que es el problema de la masculinidad?

–Básicamente la creencia de superioridad sobre las mujeres. Es una creencia que nos cuesta mucho reconocer, se ancla en la parte inconsciente de los hombres y es algo que no nos gusta ver, pensamos que eso no está en nosotros. La clave para empezar a trabajar en esto es saber que esta creencia la tenemos instalada.

–¿Existe la necesidad de «nuevas masculinidades» para lograr una verdadera transformación cultural?

–Más que nuevas masculinidades lo que haría falta es cuestionar la masculinidad en cuanto ese lugar existencial de vida que nos coloca por encima de las mujeres. Más que nuevos modelos pasa por cambiar las prácticas que tenemos con relación a las mujeres. El trabajo que planeamos es analizar y cambiar las prácticas desigualitarias que llevamos a cabo, que están sustentadas en esa creencia base de superioridad.

–¿Cree que es difícil romper con estereotipos ligados a la masculinidad?

–Hoy en día estamos viendo que los estereotipos se rompen y no se construye un mundo más justo para las mujeres. Yo soy de los que piensan que le damos demasiada importancia al mundo de los estereotipos y es una pequeña parte. Transformarlo los estereotipos no revierte la desigualdad.

–El cambio hacia esa sociedad igualitaria, ¿cree que es imparable en estos momentos?

–Para nada. Creo que hay que estar todo el rato resistiendo. Cada gran derecho conseguido por las mujeres es susceptible de ser arrebatado. No creo que el avance no tenga marcha atrás. Hay que mantener esa línea de los derechos conseguidos, porque cuando hay una relajación damos pasos hacia atrás.

–Para revertir la desigualdad hay que tener en cuenta , por tanto, que el género no es algo individual sino algo relacional.

–Así es. El género parece ser esa jaula que nos hace menos libres. De ahí lo que vamos a promover es salirse de esos estereotipos y nos olvidamos que el género es relacional. Donde hay que poner el foco es en el vínculo con las mujeres, en las consecuencias. Estamos muy autocentrados y conectamos poco con el daño que hacemos con nuestro hacer. Eso es lo que tenemos que mirar.

–Como terapeuta, ¿cómo aborda en sus sesiones este tema de la masculinidad?.

–Como terapeuta acompaño en procesos individuales de cambio, chicos que vienen con ganas de ser más justos con las mujeres de sus vidas y otros vienen a analizarse con esta perspectiva más autocrítica. Y hay otra línea a través de grupos. Lo más recomendable son talleres semanales porque si no se desconecta.

–¿Qué le diría a aquellas personas que creen que la lucha por la igualdad de género es solo un tema de mujeres?

–Mientras los hombres no abdiquemos de nuestros privilegios, que no hagamos estos cambios que tenemos que hacer por justicia social, no se va a transformar esa desigualdad. Tenemos que hacer cosas y dejar de hacer otras para hacer un mundo más justo. Mientras no tengamos claro que todos tenemos que hacer un trabajo más fuerte o más sutil no vamos a revertir la desigualdad. La desigualdad es un problema de los hombres que sufren las mujeres. El que tiene el problema tiene que hacer algo para no generar ese daño.

–¿Qué papel juega la educación en esto?

–La educación es muy importante. Pero la educación no es solo las familias y la escuela. Está en el parque, en el bar, en un libro, viendo la televisión. Estamos constantemente socializando y aprendiendo constantemente, recibiendo mensajes que nos van sustentando esa manera que tenemos de relacionarnos.