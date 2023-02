La comarca de Benavente ha celebrado durante el fin de semana la fiesta y la tradición de Las Águedas, el día en que las mujeres ordenan y mandan, se convierten en alcaldesas y mayordomas. Y es que aunque en la actualidad ya es habitual ver alcaldesas y mayordomas en los pueblos de Los Valles, no está de más recordar otros tiempos en los que al menos por un día el rol de la mujer cambiaba.

La falta de población en algunas localidades ha llevado a dejar de lado esta celebración, en otras sorprendentemente se pone en marcha ahora, mientras que hay pueblos que acogen a mujeres de varias localidades de la zona para, sobre todo, pasar un día de diversión y fiesta.

Santa Cristina es uno de estos pueblos. En él se han dado cita un centenar de mujeres procedentes de Benavente, Santa Colomba de las Monjas y otras localidades de Los Valles. La celebración se hizo el sábado en que el alcalde de Santa Cristina dio traslado del bastón de mando a la mayordoma Asun Sobejano. No faltaron los bailes con charanga, la comida fraternal, así como actos religiosos.

También en Villaveza del Agua han celebrado las águedas, algo que no es habitual en esta localidad, al menos no que recuerden los vecinos de este pueblo. La celebración fue el sábado en que el alcalde hizo entrega del bastón de mando a la águeda mayor, Adela Peña Rodríguez de 89 años. La celebración, sin presencia de varones, tuvo lugar en el local de los jubilados. No faltó música, el bingo y el chocolate para animar la jornada.

En Santovenia del Esla y Quiruelas de Vidriales este año un grupo de mujeres se ha animado a cumplir con la tradición. No ha habido en estos pueblos el traspaso del bastón de mando pero sí la oportunidad de celebrar misa con ofrendas, disfrutar de una comida de hermandad y echar unos bailes.