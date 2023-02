Apuesta firme de este pueblo de Zamora por mantener sus rutas naturales

La apuesta de San Pedro de Ceque por dar un impulso al importante patrimonio natural con el que cuenta el municipio va dando sus frutos y ha visto un importante incremento de lo que se viene denominando en los últimos años “turismo natural” en el pueblo y su emblemático monte. “Desde que comenzamos a apostar por la adecuación de las rutas por distintos lugares del monte hemos visto un aumento de visitantes, se han multiplicado las visitas por veinte en los últimos años y eso siempre es bueno para la actividad en el pueblo”, explica el alcalde, Jesús Fuentes.

Esta misma semana se ha puesto en marcha un nuevo Programa Mixto de Formación y Empleo en la localidad, que es la fórmula con la que en los últimos años han podido llevar a cabo la realización de hasta seis rutas de senderismo y cicloturismo con las que “pretendemos resaltar la riqueza paisajística de nuestros montes, destacando ejemplares de árboles milenarios y centenarios que se encuentran en las zonas del Pernacio, El Real y Las Majadas”, explica.

“Este año ya no vamos a hacer ninguna ruta más, que ya está bien”, explica el alcalde entre risas. Y es que la labor de mantenimiento es muy laboriosa, según explica y este año se va a centrar el nuevo programa precisamente en esto. “Este año se van a realizar labores igual de importantes que las que se han venido realizando años atrás, por lo que hay tramos en los que se va a desbrozar, también se van a podar algunos de los fresnos y se va a mejorar el acceso en algunas zonas como en uno de los accesos por la carretera de Uña, por ejemplo”, explicó el alcalde quien es no solo un amante de la naturaleza en general, sino de este monte en particular. “Requiere todos los años de una importante labor de mantenimiento. Estamos hablando de que son mil hectáreas. La puesta en marcha de las rutas y las mejoras para poder recorrerlas caminando o en bicicleta”.

Han visto la incesante visita de familiares y amigos que acuden al pueblo y desde allí hasta el monte para conocer los recorridos perfectamente señalizados gracias a la encomiable labor de los trabajadores de los programas realizados en los últimos años. En esta ocasión el objetivo primordial de este nuevo programa, es la formación de los alumnos en el certificado de profesionalidad denominado “actividades auxiliares en conservación y mejora de montes”.

Son ocho alumnos, cuatro mujeres y cuatro hombres, y cuentan con un coordinador y un capataz. Estarán realizando trabajos de limpieza, mantenimiento y prevención contra incendios en San Pedro de Ceque durante un periodo de seis meses.

Además hay otras actuaciones previstas en San Pedro para cuidar el monte.

Por un lado, por parte de las brigadas de la Junta, que tienen previsto actuar en unas cien hectáreas más problemáticas y también el Pleno se han aprobado hasta 20.000 euros para desbrozar zonas de peligro en el monte. “Haber qué es lo que hace la Junta y vemos donde podemos también actuar nosotros”.