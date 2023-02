Los grupos en la oposición de Benavente, PP y Ciudadanos, consideran que “se va a generar un problema grave”, en palabras del concejal popular José Manuel Salvador, con relación a las obras de Plaza San Francisco, aún sin culminar y que se retoman mañana jueves, donde se observan numerosas losetas rotas.

En comisión informativa de Urbanismo se ha explicado a la oposición que estas obras de remodelación de la plaza están aún por terminar. “Se les ha dado todos los detalles de la obra, se ha explicado que el proyecto es de la arquitecta municipal y es ella la directora de obra y que aún falta en torno al 50% de la obra por ejecutar”, explica la edil socialista Sandra Veleda.

Ha corroborado también esta información el edil de Ciudadanos aunque exponen tanto este como el concejal del PP que “hay un problema porque se ha abierto al tráfico y no se ha señalizado ese golpe que hay ahí. Hay otra zona con un hundimiento bastante grande que está en el paso de peatones y puede provocar un accidente. No se va a poder dar de paso esta obra porque las losetas están reventadas. No sabemos qué van a hacer y si la empresa se va a hacer o no cargo puesto que el Ayuntamiento lo ha abierto al tráfico. Y si se vuelve a levantar los comerciantes van a tener que soportar otra vez el cierre de esta calle”.

La Concejalía señala, por su parte, que “como no está finalizada no está recepcionada y por tanto cualquier defecto que pueda surgir en la obra no le corresponde asumirlo al Ayuntamiento sino a la empresa. Hay que agradecer a la empresa que haya comprendido y aceptado la propuesta del Ayuntamiento para no tener cerrado ese nodo vital para el tráfico rodado”.