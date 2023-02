El Juzgado Contencioso-Administrativo de Zamora ha admitido a trámite el recurso presentado por el portavoz de Ciudadanos en Benavente una vez que el Ayuntamiento desestimó el recurso de reposición en el que pedía la nulidad de pleno derecho del pleno extraordinario convocado el pasado año. En su comparecencia, el portavoz de Ciudadanos, se preguntaba además, por qué el Ayuntamiento ha optado por contratar los servicios del bufete de abogados de Roca Junyent, y si “¿acaso no hay abogados en Benavente?”.

Señala el concejal que ha preguntado en comisión informativa sobre el proceso de contratación de este bufete de abogados y el coste del mismo y aunque asegura no se le ha dado respuesta, desde el equipo de Gobierno explican que se le dará cumplida respuesta en comisión informativa. “No se convocó en tiempo y forma, ya que la urgencia por la que se argumentaba la celebración de este Pleno no procedía”, asegura Saldaña. Urgencia justificada entonces al tratarse de obras subvencionadas y que debían ejecutarse en tiempo y forma. Señala Saldaña que “aún no están terminadas, por lo que hubiera dado igual haber hecho la convocatoria tres días más tarde”.

Explicó también Jesús María Saldaña que están pendientes otros dos recursos contra las modificaciones presupuestarias de los últimos ejercicios económicos del Ayuntamiento benaventano.