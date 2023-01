Partido Popular de Benavente y Ciudadanos han vuelto a comparecer conjuntamente ante los medios de comunicación, esta vez para hacer balance del mandato municipal con el socialista Luciano Huerga al frente del equipo de Gobierno. La portavoz de los populares, Beatriz Asensio, se refirió a este periodo y los cuatro años anteriores de gobierno socialista, en coalición con IU, como “ocho años de incompetencia que hunden a Benavente”, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Jesús Saldaña, considera que “los dos partidos que integran el gobierno de progreso están utilizando el Ayuntamiento con fines partidistas. No desaprovechan ninguna ocasión para atacar a las instituciones donde no gobiernan”.

Gestión en la zona centro

Asensio se refirió en concreto a la política municipal llevada a cabo en la zona centro “que está quedando desierta”. Explicó que “tenemos cierre con bolardos, quieren ampliar el cierre de las calles con la instalación de cámaras y el incremento considerable de las denuncias” y añadió que “si quieren cerrar Benavente que lo diga el señor alcalde puesto que estas medidas, junto con la continua eliminación de plazas de aparcamiento, nos van a llevar a una ciudad intransitable para el tráfico rodado”.

Dijo Asensio que están “cosiendo a multas a la sociedad. Se ve en los presupuestos, en las previsiones, en los datos, que año tras año prevén una cantidad y liquidan con una superior. Sinónimo de su vorágine recaudatoria”.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana sale al paso

En este punto ha salido al paso el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, quien lamentó que “piden un día seguridad y control y al día siguiente lo contrario”. Hizo hincapié en que “no hay afán recaudatorio en las medidas que se han acometido en la zona centro. El afán es el de regular, se ha hecho mucha pedagogía y se ha sido muy laxos a la hora de sancionar. Y eso sí, se ha sancionado a los infractores. Debería recordar el PP cuando decía a los policías que les pagaban si llevaban los coches con la grúa”.

Dijo también Marcos que “no se leen ni los presupuestos, puesto que se ha consignado la misma cantidad que el año anterior en esta materia”.

Más gastos

En su argumentación, Asensio se refirió al incremento de los gastos jurídicos, “fruto de esa política de enfrentamiento que llevan a cabo durante estos ocho años de gobierno. Partiendo de 40.000 euros y liquidados 102.000 euros en 2022”; y a los gastos en servicios que no son de su competencia. Sobre esto último señaló que “es un efecto perverso puesto que son sufragados por los benaventanos, en detrimento de otros servicios de los que sí es competente el Ayuntamiento”. El incremento en la externalización de los servicios, o la creación de tasas como la de tenencia de animales o subida de otras como las del cementerio, fueron otras de las críticas.

Sobre el Puerta del Noroeste

Tanto PP como Ciudadanos se refirieron a la “reindustrialización de Benavente” y el proyecto del Puerta del Noroeste. Para Asensio “llevamos 8 años de retraso. Esperamos que se avance por el bien de todos” y aseguró que “el PP lleva 8 años realizando propuestas constructivas, respetuosas y responsables que no han sido tenidas en cuenta. Vamos a seguir haciendo oposición respetuosa y responsable ya que nos han elegido también como representantes de los vecinos, para que aportemos propuestas útiles en beneficio de los benaventanos”.

En esta materia, la de industrialización, Saldaña por su parte volvió a manifestar que “no podemos aprobar el proyecto que se ha redactado para la ampliación del Centro de Transportes y la gestión realizada. Lo decimos después de un laborioso estudio de toda la documentación, estudio que desconocemos que hayan realizado en la CEOE, CCOO y UGT (...) Parece que dan por bueno cualquier proyecto que se les presente. El señor alcalde ha creado un grupo de palmeros. No sé qué pintaban en la reunión que trató los acuerdos de financiación entre la Junta, Diputación y Ayuntamiento, si no ponían un euro”. Se refiere Saldaña a la última Comisión de Seguimiento del Plan Territorial de Fomento en donde tanto CEOE como CCOO y UGT están representando a la Mesa del Diálogo Social.

Saldaña centró más su discurso en hacer valoraciones al último pleno municipal en que se aprobaron los presupuestos.

Sí hubo más críticas por parte de Asensio a la gestión municipal de los dos últimos mandatos.

Destacó la “falta de mantenimiento, encarecimiento de los servicios públicos para empeorarlos como limpieza, seguridad, urbanismo. El señor Huerga con su gestión está creando un modelo de ciudad muy lejano de la idea que vende en los medios de comunicación. Y así se echa en falta la mejora de los servicios de limpieza, el mantenimiento de los espacios públicos o infraestructuras y de las propias vías de comunicación, de las calles, avenidas, caminos o fragmentos de carretera de titularidad municipal”.

Considera la portavoz del PP que “visto el coste que tienen estos servicios, que tienen que ser sufragados entre todos los benaventanos, pero tienen que ir en consonancia con el esfuerzo del gasto que tiene que realizar el Ayuntamiento”.

Saldaña consideró, además, que al tratarse de año electoral “obligaría a consensuar, al menos las inversiones que van a ejecutarse en el próximo mandato. Tanto las del presupuesto como las que han seleccionado para el Plan de Sostenibilidad Turística o el proyecto de rehabilitación del antiguo mercado de abastos para su reconversión en un centro cultural multiusos. Y reprochó al alcalde y a Burón, de IU, que tachen de negacionistas a los grupos en la oposición que, según demostró con los acuerdos adoptados en sesiones plenarias “hemos votado más veces a favor que en contra”.