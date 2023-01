El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado los presupuestos de 2023 con los votos de PSOE e IU, la abstención del Partido Popular y el rechazo de los dos ediles de Ciudadanos.

Aunque el debate resultó duro en ocasiones, a diferencia de las últimas sesiones, imperó el tono moderado en las intervenciones, sin la bronca ni los aspavientos de otros plenos.

Son los últimos presupuestos del mandato y a cuatro meses de las elecciones municipales, los portavoces optaron por un talante discursivo menos agresivo, aunque las posiciones sobre las cuentas públicas mantuvieron la polarización que se ha venido reproduciendo sesión tras sesión desde hace casi cuatro años. En este caso, los presupuestos de 2023, son buenos para Benavente y sus ciudadanos según la izquierda, y, por contra, pésimos para la ciudad, según la derecha.

El portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña se ciñó a la memoria de Alcaldía para criticar las cuentas municipales de 2023, que a su juicio reflejan la “incompetencia y prepotencia” del alcalde y del equipo de Gobierno. Desgranando muchos de sus párrafos, Saldaña criticó el sentido de todos ellos con un estrambote final. “Un lujo de gobierno de progreso”, introdujo.

Así, puso en duda la congelación de impuestos, tasas y precios públicos y que haya una menor presión fiscal sobre los ciudadanos. Defendió esa duda en base a que, “la recaudación sea mayor cada año habiendo menos población”, y se mostró sarcástico con el anuncio de una nueva etapa económica cuando, dijo, ni siquiera se han consignado fondos para el Puerta del Noroeste.

“¿Dan por conseguida la reactivación?”, inquirió. Saldaña criticó “la capacidad” de Huerga, le acusó de “tomar el pelo a los benaventanos”, habló de “que no caben más falsedades” en relación con el gasto corriente y afirmó sobre los servicios municipales que “o no mejoran o no se prestan mientras aumenta la burocracia”.

Antes de reclamar “hechos no palabras; hechos no propaganda” manifestó la opinión de que “debería auditarse este periodo”.

La portavoz del PP, Beatriz Asensio, agradeció que se admitiera su propuesta de tiempos de debate y reclamó el apoyo de todas las administraciones para “corregir el descenso poblacional” en la ciudad y en la comarca.

Comenzó su intervención con un tono muy diferente a otras sesiones. Duró unos minutos. Seguidamente mantuvo el mismo nivel de crítica que hace un día y las mismas acusaciones.

Criticó la falta de limpieza y seguridad en las calles, el mal estado de las infraestructuras, la subida del sueldo del alcalde (lo que establecen los Presupuestos Generales del Estado), el nivel de endeudamiento de la ciudad, y la “pírrica” reducción de la deuda, según dijo.

También el escaso grado de ejecución de inversiones, la incapacidad en la gestión, los préstamos solicitados y el exceso de gastos de personal. “Ni es un presupuesto histórico ni espectacular”, reiteró.

“¿Dicen que el aumento en la partida de personal no se refleja en una mejora de los servicios públicos? ¿Así atacan a los trabajadores municipales? O se mejoraban más cuando los bomberos les colocaban las pancartas al PP o cuando los jardineros desbrozaban propiedades privadas”, replicó el portavoz de IU.

Manuel Burón, que recordó como herencia recibida los pluses de asistencia y los premios de jubilación aprobados por el PP, dijo que habían recibido el Ayuntamiento hecho unos zorros, “teniendo que devolver 1 millón de euros de subvenciones del Reindus y de viviendas públicas. Burón calificó los presupuestos de “realistas, razonables, prudentes y posibles”.

“Señora Asensio, las cuentas municipales son ineficaces e ineficientes porque sus números distan mucho entre lo que dice el alcalde y lo que ven los vecinos. Le suena. Son sus palabras. Una argumentación de altura”, ironizó la concejala de Hacienda, Patricia Martín, dirigiéndose a la portavoz del PP, a la que acusó de decir “burdas falacias”. “Tienen – agregó– el mismo valor argumentativo que decir que las cuentas son ineficaces e ineficientes porque no hay coincidencia entre el número de días con niebla en la ciudad, según los números del alcalde, y lo que aprecian los vecinos”.

“Esto va de cuentas y no de cuentos, y usted está obligada a argumentar con rigor, a aportar datos que sustenten sus afirmaciones. Y si no lo hace, se está faltando al respeto a usted misma, a la Corporación y a la ciudad”, le recriminó, defendiendo la objetividad de los datos presupuestarios.

Martín acusó a la popular de no tener proyecto de ciudad “sino ansia por volver al poder”. “Es una forma indecente de hacer política y no tiene ni proyecto ni liderazgo”, apostilló.

Con anterioridad también había replicado al portavoz de Ciudadanos: “Señor Saldaña tiene la razón intervenida y la ética un poco descuidada”, le reprochó aludiendo seguidamente a “la ruina, desidia y dejadez que dejaron” los gobiernos de derechas.