Benavente programa seis ferias, aunque no están en el calendario de la Junta

Sorprendía el pasado miércoles la publicación de la Junta de Castilla y León de las Ferias Comerciales previstas para este año en la Comunidad Autónoma sin que se dejara constancia de la previsión de feria alguna en Benavente. En este sentido, explica la concejala de Ferias, Sandra Otero, que desconoce el motivo por el que no se han publicado los eventos feriales previstos en Benavente este año pero asegura que se van a mantener las ferias ya consolidadas en la ciudad y se dará continuidad a algunas de las puestas en marcha por primera vez el pasado año.

De modo que vuelve en septiembre la Feria de Productos de la Tierra, para el primer fin de semana y después del éxito de participación y asistencia de la primera edición. Esta feria que cerró un ciclo para la Femag nacía el año pasado con idea de consolidarse en el tiempo y este año celebra su segunda edición con la incorporación de novedades en cuanto a iniciativas y participantes.

Otra de las ferias que se mantiene este año es la de Repostería. Sin fecha por definir, a la espera de contar con los participantes del sector, esta feria se celebró por primera vez en abril del pasado año y este año repite. No lo hará la de Diseño. Explica la concejala del área que “hemos hablado con los participantes del pasado año y la idea es espaciar más la siguiente edición con el fin de poder contar con nuevos diseños y proyectos que hagan más interesantes este evento”.

Dos clásicos de las ferias locales vuelven este año y son la Feria del Pimiento y la de Cerámica y Alfarería de Benavente. La primera de ellas el pasado año, por las dificultades de la campaña, se redujo a un día. Espera la concejala que pueda recuperar el esplendor de ediciones pasadas y se tiene prevista para finales del mes de septiembre. En cuanto a la segunda feria está prevista su celebración enmarcada en la Feria del Pimiento como se ha venido haciendo en las dos últimas ediciones.

Este evento ferial está organizado por la Concejalía de Cultura al igual que otras dos citas consolidadas en el calendario ferial de Benavente, la Feria del Libro y el mercado medieval. Ambos forman parte de la oferta cultural de los meses de verano y este año repiten, según las previsiones iniciales del Ayuntamiento.

En cuanto a las ferias que habitualmente se celebran en el Centro de Negocios, gracias a la organización de las empresas del sector no se programa para este año la Feria de Caza y Pesca, que ya el pasado año no llegó a celebrarse condicionada por la evolución del COVID. Tampoco se han programado aún las ferias que organizan los concesionarios de Vehículos de Ocasión y Vehículos Nuevo, algo pendiente de concretar, según explicó la concejala.

Otras ferias que han ido surgiendo el pasado año pero no que no están fijadas en el calendario aún son las Ferias del Stock. El comercio anunció el pasado año su intención de realizar dos eventos feriales de este tipo al año, pero aún no se ha fijado la fecha para ello.