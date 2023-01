La niebla no ha impedido a los Reyes Magos acercar la ilusión a los más pequeños de Benavente y comarca. Ha sido un día muy ajetreado en el que no han faltado visitas a las residencias de la ciudad y a los distintos pueblos de la comarca de Los Valles donde se ha cumplido estrictamente con la tradición que año tras año pervive. En Benavente su presencia se ha hecho oficial a las siete de la tarde en la avenida Maragatos.

Este año las carrozas iban acompañadas por muñecos de Playmobil de gran tamaño y un barco pirata, además de personajes de Walt Disney. Desde Maragatos y arropados por la multitud, Melchor, Gaspar y Baltasar se hicieron paso por las calles céntricas hasta llegar a la Plaza Mayor.

Durante el trayecto lanzaron cientos de caramelos, ochocientos kilos según la Concejalía de Fiestas, para endulzar la noche a niños y no tan niños. Voluntarios de Protección Civil hicieron lo posible por hacer lo más segura posible esta cabalgata. Días antes pusieron en marcha la campaña “Durante la Cabalgata, no me sueltes de la mano” con el fin de evitar percances.

En la Plaza Mayor les esperaba un Belén Viviente, organizado por la Asociación de Familias Numerosas y que este año se ha limitado a la representación del portal navideño. Hasta allí han llegado sus majestades para adorar al Niño y han sido recibidos en el Ayuntamiento de la Plaza Mayor por el alcalde, que les ha hecho entrega de las llaves de la ciudad. El acto ha terminado con el recibimiento a los niños.