El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha calificado de "problema muy grave", "inquietante" y "preocupante" la situación en la que se encuentra la villa romana de Camarzana de Tera debido a continuos episodios de filtraciones de agua que se llevan produciendo desde 2019.

Santonja, que ha llegado a afirmar que se va "preocupadísimo y desolado" tras visitar el enclave arqueológico, ha lamentado que desde el año 2019, momento en que se detectó este problema, no se haya actuado, y ha asegurado que se tomarán medidas de urgencia en el plazo de diez días a partir de los informes técnicos que coinciden en el mismo diagnóstico.

El problema estaría relacionado con conducciones de agua de más de cincuenta años que podrían tener fisuras y haber provocado las filtraciones. Aunque el consejero ha insistido en que se tenía que haber actuado "mucho antes" y ha recalcado su "lamento" por el "deterioro que ha sufrido el patrimonio, no ha dejado de precisar que lleva en la Consejería desde mayo y ya se ha tomado una decisión a partir los informes técnicos.

Esperanzado pero sin ocurrencias ni improvisaciones

El diagnóstico, ha dicho, le hace sentir esperanzado, aunque cree que hasta dentro de uno o dos meses, hasta que no se consume la actuación de urgencia, no se verá si se ha atajado el problema.

De cualquier modo, Santonja ha insistido en que "no vamos a escatimar ni tiempo ni dedicación" y ha reiterado que los problemas no se solucionan a partir de un diagnóstico y de análisis exhaustivos, "no con parches ni ocurrencias. No vamos a ir a las ocurrencias, ni a las gracias, ni a las improvisaciones", porque "esta realidad es muy inquietante"

El consejero de Cultura, no considera que sea viable que la Junta adquiera los terrenos del campamento grande de Petavonium en Rosinos de Vidriales, como hace un año propuso el PSOE en las Cortes para impulsarlo.

"Nos falta gestión, el patrimonio no puede vivir de las subvenciones. Comprar es algo complejo y un consejero no puede ir comprando propiedades", ha afirmado tras señalar que hace falta gestionar el patrimonio de manera público-privada y por ello el Consejo de Gobierno, ha explicado, ha aprobado esta mañana la creación de un máster de gestión del patrimonio.

Gonzalo Santonja ha sido claro en trazar una raya entre la gestión de la Consejería desde su llegada y la de sus antecesores. "No hemos venido a la Consejería de Cultura para seguir haciendo lo que se hacía porque está claro que no ha producido los resultados que la sociedad tiene derecho a esperar", ha precisado.

"Para empezar, vamos a todos los sitios. Algo que no se hacía. Hay que pisar el territorio", aparte de leer los informes, ha explicado para establecer la diferencia.

El Santiago Peregrino de Santa Marta "me ha quitado el sueño"

Y siguiendo esta línea declarativa, también ha dicho no comprender "como durante todos estos años el Santiago Peregrino de Santa Marta de Tera ha estado así, a la intemperie". De forma taxativa ha declarado que esta situación "se acabó".

El Santiago Peregrino de Santa Marta, "el más icónico de todo el Camino de Santiago, pronto estará a cubierto", ha prometido.

"Yo duermo bien, pero si algo me ha quitado el sueño ha sido el Santiago Peregrino", ha confesado tras precisar que fue el procurador socialista José Ignacio Martín Benito, "con quien tengo una buena relación", quien le planteó en las Cortes la necesidad del traslado.

Este se consumará en breve, ha dicho sin precisar fechas ni tiempo, pero ha aclarado que en estas semanas se ha estado vigilando su situación.