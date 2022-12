El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Francisco Requejo, ha confirmado al alcalde de Benavente, Luciano Huerga, que el compromiso financiero de elevar de uno a tres millones la aportación de la institución para el polígono logístico Puerta del Noroeste se plasmará por escrito en un convenio como el firmado recientemente con San Cristóbal de Entreviñas.

Requejo y Huerga se emplazaron a finales de la semana pasada a hablar por teléfono esta semana y a reunirse de forma inmediata. Ha ocurrido esta tarde en Zamora y Requejo ha trasladado al alcalde de Benavente que el compromiso financiero se trasladará al papel de forma inmediata.

En el encuentro han estado presentes también el diputado provincial de Desarrollo Económico, Emilio Fernández y el concejal de Comunicación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Benavente, Fernando Marcos.

Huerga ha pedido a Requejo que acuda a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Territorial de Fomento que tendrá lugar este viernes en Edificio Centro de Negocios. Requejo le ha comunicado al alcalde que no podrá acudir por problemas de agenda, aunque ha reiterado que el compromiso es firme y que así quedará patente a través de Fernández en este encuentro.

“Hablaré con el alcalde y si hay que plasmarlo por escrito lo plasmaremos, pero tengo que hablar con él. Sobre todo a mí lo que me preocupa es se ejecute el presupuesto que pongamos. Pero vuelvo a reiterar que el compromiso lo habrá por escrito, lo habrá verbal. El compromiso es firme”, había dicho la semana pasada del presidente de la Diputación.

Fue durante la firma con la alcaldesa de San Cristóbal del convenio para el desarrollo del polígono industrial. "“Esos tres millones que nos piden nosotros vamos a apoyarlos. De hecho, en los presupuestos de 2022 creo recordar que hay una partida de un millón de euros que no se ha ejecutado. A mí lo que me preocupa es que haya una partida de tres millones y luego no se ejecuten. Los presupuestos de la Diputación están muy encorsetados", aseguró en ese momento.

En el encuentro de esta tarde la situación ha quedado "aclarada", ha explicado Huerga al finalizar. "No se trataba ni se trata de aportar de manera inmediata el dinero, sino de plasmar el acuerdo por escrito y así ha ocurrido", ha dicho Huerga, que ha expresado su "agradecimiento a Francisco Requejo por cumplir su compromiso y con su palabra".