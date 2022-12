“El populismo es una estrategia de fuerzas políticas rupturistas de izquierdas y de derechas para llegar al poder”

“Del sueño democrático a la pesadilla populista” es el tercer libro del excoordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, sobre el populismo que presentó el viernes en el Centro Cultural Soledad González. Es la tercera entrega de la trilogía integrada por “La izquierda herida” y “Pandemonium” en la que Llamazares realiza una valoración crítica de "esta década de populismo político".

"He cumplido 65 años y prácticamente podía estar jubilado pero soy autónomo. Fundamentalmente me estoy dedicando a escribir tanto artículos como libros, a participar en tertulias y a elaborar informes en mi ámbito que es la salud pública. Desde hace años no soy, digamos, médico clínico, lo mío es la salud pública, la administración sanitaria", explica.

Le preguntamos dónde ha quedado la política. "Sigo siendo político. Quiero decir que no dejo de tener una visión política ni de preocuparme por la política, esté en una institución o no. Yo empecé en política en el instituto representando a mis compañeros y no he dejado de hacerlo porque haya estado más o menos tiempo en los órganos institucionales o en los parlamentos", responde.

En esta entrevista habla de los orígenes, las posibles soluciones, y de las consecuencias y riesgos que entraña el populismo para la democracia española.

-¿El populismo nace en la izquierda, en la derecha o en las dos simultáneamente?

El populismo ha acompañado a la política desde sus orígenes. Aristóteles decía que era la corrupción de la democracia, pero bueno, él era un aristócrata y por lo tanto tenía una visión muy sesgada, pero ha acompañado a la democracia y se ha fortalecido en los momentos de debilidad de la democracia como una suerte de alternativa, primero regeneradora, y luego como una alternativa que niega la propia democracia. Esa evolución la hemos visto en diversas ocasiones a lo largo de la historia, tanto cuando el populismo formaba parte de lo que podíamos llamar partidos ruralistas y agrarios contra la urbe y la industrialización, que fue su primera época, no tanto en Estados Unidos como en Rusia, como ya luego, por ejemplo en España, pretendió una suerte de obrerismo dentro del Partido Radical de Lerroux. Pero el populismo siempre ha sido la alternativa que aparece cuando se debilita el pensamiento y las instituciones democráticas.

-El ejemplo de Lerroux sí parece confirmar la idea de Aristóteles

Bueno quizás en España la corrupción haya sido previa, haya precedido al populismo. Ha sido el desencadenante del descrédito de la política, del debilitamiento de la democracia y del fortalecimiento del populismo como alternativa. Pero digamos que no son sinónimos. Él decía que erar una corrupción de la democracia porque Aristóteles era partidaria de que la democracia quedara únicamente en los elegidos, no que fuera algo del pueblo. De hecho al partido del pueblo lo consideraba su enemigo. Yo creo que sin ser sinónimos sí tienen una conexión y en los últimos tiempos, a partir de la emergencia del populismo en el siglo XXI tiene mucho que ver la crisis económica, el desplome de las clases medias, la corrupción política, y lo que sería el caldo de cultivo de la respuesta populista, en el que determinados partidos, tanto nuevos como antiguos recurren al populismo para acceder al poder. Porque el populismo es una estrategia de acceso al poder más que una ideología, porque ha contaminado diversas ideologías a lo largo de la historia.

El populismo y sobre todo el populismo conservador, que podemos llamar nacional-populismo, y en sus extremos local populismo o comunitario populismo, pues trata de enfrentar a los ciudadanos

-Habla usted de retropía. ¿Qué quiere decir?

El populismo y sobre todo el populismo conservador, que podemos llamar nacional-populismo, y en sus extremos local populismo o comunitario populismo, pues trata de enfrentar a los ciudadanos, entendidos estos como ciudadanos que forman parte de una comunidad primitiva que hubiera existido antes de la comunidad política, contra la política. Sería los ciudadanos contra la casta política. Ese sería el planteamiento de fondo del populismo, aunque inmediatamente cuando o bien llega al poder o se transmuta en otra fuerza política, termina siendo tan casta como las anteriores. Terminan siendo políticos al uso.

-¿Cómo encaja esta visión suya en partidos como Vox y Podemos?

-Podemos y Ciudadanos fueron lo que podríamos denominar los heraldos del populismo porque detrás de ellos vino una década populista que todavía seguimos viviendo, y Vox o el nacional populismo sería la culminación de esta década populista, tanto en España como en Italia, en Suecia, como en otros países europeos y en Estados Unidos. El populismo inicialmente es una estrategia de acceso al poder que es utilizada como tal por fuerzas políticas rupturistas tanto de izquierdas como de derechas, pero al final ha sido mucho más funcional a la derecha nacionalista, a la derecha nostálgica y patriótica, que la izquierda. De hecho en estos momentos en Europa es difícil encontrar una representación del populismo más acabada que en la extrema derecha o la ultraderecha.

No hay más que ver lo que está pasando en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Estado con pretensiones de convertirse en suprapoder que le da lecciones al parlamento y al Gobierno que, según ellos, son inmaduros.

-Meloni llega al poder en Italia con duros mensajes contra la inmigración, entre otros, pero parece no estar llevándolos a la práctica, o no del todo, desde el gobierno.

-Se ven obligados, y yo creo que están experimentando también un cierto blanqueamiento. Inicialmente el populismo llama la atención por dar soluciones a problemas complejos como la inmigración o como la política económica, o la crisis de la globalización. Estos problemas se solucionan fácilmente para el populismo cerrando fronteras, con economía endogámica, con mecanismos de este tipo, pero luego cuando el populismo llega al ejercicio del gobierno digamos que se ve obligado a matizar sus posiciones. Pero en el camino que va del programa al gobierno una parte de ese programa populista que antes era de los partidos directamente populistas ya se ha convertido en un programa compartido. Y el blanqueamiento de la ultraderecha en Europa pues ya ha culminado. De hecho ahora muy pocos hablan ya de cordones sanitarios. El Partido Popular Europeo reconoce a la ultraderecha como un aliado necesario. Ese proceso de blanqueamiento no solamente tiene lugar por parte de la derecha en general sino por parte la propia ultraderecha que necesitan ese blanqueamiento para acceder al poder y para gobernar.

-¿Esta situación conduce a una perversión de las reglas democráticas?

-Sin duda, una perversión de las reglas democráticas que comienza en el parlamento al convertirlo en una caja de resonancia o en algunos casos en un circo, y luego continúa por el resto, por el modelo de gobierno que cada vez es más compartido y compartimentado, yo me ocupo de lo mío, tú ocúpate de lo tuyo, pero nadie se ocupa de un programa compartido y común, y luego se enseñorea y se hace con otras instituciones del estado. No hay más que ver lo que está pasando en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Estado con pretensiones de convertirse en suprapoder que le da lecciones al parlamento y al Gobierno que, según ellos, son inmaduros.

-¿Qué vínculos observa con el populismo?

-Esto liga y es perfectamente entendible en el caso de la ultraderecha de Vox. Para Vox el ideal de la política es la judicialización de la política. Para Vox ya no es necesario perder una batalla en el parlamento para convertir un tema parlamentario en un tema judicial. Y además no es necesario tampoco ir más allá de un debate parlamentario para convertir una discrepancia en un “van todos a la cárcel”, que es lo que más o menos hemos visto en los últimos tiempos. Cuando discrepan de la Ley del Aborto, dicen que en la izquierda son pederastas u otras acusaciones gruesas de delitos. Hay una conexión porque la derecha y sobre todo la derecha nacionalista y patriótica tiene una concepción de la justicia como la del antiguo régimen. La justicia era el brazo del rey absoluto. No necesitaba ni parlamento ni ningún tipo de intermediario. El ideal del populismo de ultraderecha es una justicia que esté sobre el resto de los poderes y que además sea el brazo del poder absoluto.

-Visto así parece que las fuerzas conservadoras, la derecha, no habrían cambiado mucho desde Fernando VII hasta nuestros días

-Yo creo que la derecha también sufre, digamos, de ciclotimia como la política española. Entonces hay un tiempo en que la derecha parece que afronta el proceso de renovación. No me voy a referir a la Transición ni al harakiri de las cortes franquistas, sino al momento en que Ciudadanos puede ser la regeneración de la derecha y se negó a ello. Parecía que en ese momento podía haber la oportunidad de una renovación, de una catarsis de la derecha, frente a la corrupción y otros problemas que tenía el Partido Popular. Yo creo que el PP fuera del gobierno se convierte en un partido antisistema y toda la derecha está ejerciendo ese papel en estos momentos, para la que no vale nada, no vale la Constitución ni cumplirla, no vale el Gobierno que es ilegítimo… Es la situación que vivimos en estos momentos, pero yo espero que sea eso, la ciclotimia de la derecha y una vez que, en las próximas elecciones, o bien gane, o bien pierda, se dé cuenta de que el periodo no fue un paréntesis, como dijo Felipe González, sino la legítima alternancia y que esa alternancia no es de cuatro años, sino de ocho o de más.

El populismo ya está teniendo consecuencias y salir del populismo. La mayor parte de los partidos utilizan estrategias populistas y las instituciones ya se han visto afectadas. Se necesita un compromiso profundo de la sociedad

-¿De nuevo, cómo afecta esto a las reglas del juego democrático?

-A la derecha no le va cumplirlas. Para el populismo el fin justifica los medios, de hecho, para el populismo los principales problemas y los principales adversarios son las organizaciones intermedias. Las instituciones intermedias que normalmente toman el pulso a la sociedad y ejercen de peso y contrapeso, son las grandes enemigas del populismo. Por ejemplo los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones civiles y en particular el Parlamento. El Parlamento es la gran institución a derrotar por el populismo, que no quiere decir que vaya a prescindir de él pero sí que va a cambiar la naturaleza y la esencia del Parlamento, de una cámara de diálogo o de negociación donde se sustituyen las armas por las palabras, para el populismo se convierte en una cámara de resonancia fundamentalmente para amplificar el discurso del jefe que es el único interlocutor con la plebe, con los ciudadanos, no hay intermediario posible. El jefe es el que se dirige al pueblo y es además el partido el que interpreta al pueblo, y por lo tanto prescinde de todas estas instituciones intermedias.

-¿Qué consecuencias y riesgos trae consigo el populismo?

-Las estamos viviendo. En una democracia como la nuestra pues es el deterioro de la vida democrática y la instauración de la antipolítica. El deterioro de las instituciones democráticas, de su prestigio, de su capacidad de entendimiento, y luego por otra parte el descreimiento y la antipolítica entre una parte de la sociedad, sobre todo en las clases medias, que sienten desplomarse por un lado sus expectativas de vida, porque digamos que en los últimos tiempos han visto retroceder sus expectativas, y por otra parte esto les lleva a descreer, a sentirse frustradas, decepcionadas con respecto a la democracia y a las instituciones democráticas. El populismo ya está teniendo consecuencias y salir del populismo, bueno, ya no es cuestión de partidos populistas. Esto es así porque la mayor parte de los partidos utilizan estrategias populistas y las instituciones ya se han visto afectadas por el populismo. Digamos que se necesita un compromiso muy importante, un compromiso profundo de la sociedad y de cada uno de los sectores, por ejemplo de los medios de comunicación, de las instituciones democráticas, de la sociedad civil, para regenerar la vía democrática. En la medida en que no se regenere la vitalidad de la democracia, su credibilidad, la confianza social, seguirá campando el populismo por sus respetos y seguirá ocupando espacios que no le corresponden.

En la reunión en el Tribunal Constitucional ha habido dos estrategias. Una estrategia es la de volver al pasado, a la utilización del Tribunal Constitucional como una especie de arma política contra el Gobierno como hicieron durante la pandemia

-“Nada de libertad a los enemigos de la libertad”, decían los jacobinos franceses ¿Cómo puede eludir la democracia la tentación de actuar de forma jacobina contra el populismo?

-La democracia tiene una parte de cultura democrática y parte de valores y desde esa posición el planteamiento de acabar con el populismo mediante medidas de extrusión y de fuerza me parece que no caben. Si cabe ponerle límites al populismo. Acabamos de ver hace algún tiempo que la justicia en Portugal le ha pedido al partido fascista que cambie sus estatutos porque no son democráticos. El jefe no puede poner el dedo sobre el que es elegido, tiene que seguir unas reglas democráticas, aunque sean puramente formales son muy útiles. Y es mucho más útil la regeneración y la revitalización de la democracia que cualquier otro tipo de barreras que lo que harían sería amputarla. Con la excusa de luchar contra el fascismo amputaríamos una parte de la democracia y quiero recordar la Ley de Defensa de la República, aunque estamos en otro momento histórico.

-¿Cree posible que la justicia española siga la senda de la portuguesa como en el caso que ha citado?

-Nosotros tenemos un poder judicial y un Tribunal Constitucional muy conservadores. Este no sería el marco en el que se produjera la regeneración de la representación política. Tendrían que ser los ciudadanos con su voto, los medios de comunicación, las instituciones… En la reunión que ha habido estos días atrás en el Tribunal Constitucional ha habido dos estrategias. Una estrategia es la de volver al pasado, a la utilización del Tribunal Constitucional como una especie de arma política contra el Gobierno como hicieron durante la pandemia. En ningún lugar del mundo hubo un rechazo tan radical de las medidas antipandemia como en España, con resoluciones del Tribunal Constitucional. En los últimos meses, y esta es una posibilidad, desde la última renovación del Tribunal Constitucional hay una voluntad por parte de ambas sensibilidades de buscar puntos de encuentro, y en aquella materia en que no hay punto de encuentro, aparcarla y continuar con las que tienen posibilidad de acuerdo. Esto sería recuperar la esencia de lo que es el Tribunal Constitucional, que es un tribunal de garantías, que hace legislación negativa, que expulsa de la legislación aquello que no es constitucional, y que lo demás es secundario. Es un ejemplo muy significativo de por dónde deben ir las cosas y que en esta semana lleven a paralizar para nada y conseguir una victoria pírrica. Porque el último objetivo de todo esto no es ya ni siquiera cambiar la mayoría en el Tribunal, que la tienen perdida, sino que el Tribunal no pueda nombrar a Conde Pumpido, un gran revolucionario de este país. Es patético. La batalla y el daño que se está haciendo a las instituciones para conseguir una victoria tan pírrica.

En la derecha Ayuso es sin duda la trumpista por antonomasia en España. Su populismo trasciende de su partido y fuera de su partido. En la izquierda quedan rescoldos de populismo en la batalla que se está produciendo entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz

-¿El populismo arraiga de diferente forma en las grandes urbes que en la España vaciada y el entorno rural?

-Estamos viendo como la estrategia populista que comparten a veces en tándem el Partido Popular y Vox, avanza en lugares tan urbanos como Madrid y en su opuesto teórico como es Castilla y León. No hay un territorio favorable para el populismo sino unas condiciones de la coyuntura económica y social y política que favorecen la emergencia del populismo, y luego también insuficiencia con la democracia que aprovecha el populismo. Esto se ha visto en la Comunidad de Madrid que aprovecha una debilidad crónica de la izquierda en los últimos años, y creo que también se podría extender a Castilla y León donde el Partido Popular y la derecha llevan mucho tiempo al frente al Gobierno.

-¿Cómo se combate esa insuficiencia democrática?

-Con medidas en todos los ámbitos. He puesto el ejemplo del Tribunal Constitucional, pero todos los que tienen más responsabilidad, haciendo el esfuerzo de impulsar medidas de regeneración democrática y en la medida que se empecinen en la estrategia populista se alejarán de esa regeneración y en la medida en que recuperen el pluralismo y la noción del límite, que me parece fundamental en democracia porque no todo se puede conseguir y desde el primer momento sin contexto y sin negociación, en esa medida se irá recuperando y recomponiendo en democracia. Lo que ha ocurrido recientemente en las elecciones en Brasil y en Estados Unidos demuestra que el populismo no lo tiene todo ganado, que toda sobreactuación política y cultural, tiene resistencia por parte de la sociedad. Y los candidatos populistas en Estados Unidos han tenido peores resultados que otros candidatos más centristas, y Bolsonaro ha llevado las cosa hasta tal límite que era imprescindible una reacción regeneradora de la democracia brasileña.

El aterrizaje en la política concreta, en particular en el ministerio de Trabajo y Economía Social ha recuperado el papel de la izquierda y de IU con respecto al populismo de Podemos

-Con nombres y apellidos cuáles son para usted los principales hitos del populismo en España.

-En la derecha Ayuso es sin duda la trumpista por antonomasia en España. Su populismo trasciende de su partido y fuera de su partido. En la izquierda quedan rescoldos de populismo en la batalla que se está produciendo entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz y si en la izquierda hay un futuro es Yolanda.

-¿Cómo está viendo en la actualidad Izquierda Unida? ¿Cree que ha sido fagocitada por Podemos o que tiene aún fortaleza y futuro político?

-Creo que inicialmente IU con un sentimiento de culpa injustificado y luego por pragmatismo aceptó una relación de subordinación al proyecto populista de Podemos. La paradoja es que el acuerdo con el PSOE y la entrada en el Gobierno. En definitiva, el aterrizaje en la política concreta, en particular en el ministerio de Trabajo y Economía Social ha recuperado el papel de la izquierda y de IU con respecto al populismo de Podemos. Es por eso que la disyuntiva actual entre el proyecto Sumar de Yolanda y las exigencias de Pablo Iglesias de Podemos no es una cuestión de personas, ni siquiera de partidos entre una IU empoderada y un Podemos en regresión. Se trata del dilema entre continuar con lo mejor de la izquierda en el gobierno, producto de la negociación y la concertación para mejorar la vida de la gente o volver a la nostalgia de la agitación populista frente al poder económico, el Estado profundo y los medios conservadores. Otra vez el dilema de reforma posible o ruptura.