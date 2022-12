El PSOE de Benavente ha cargado con el Partido Popular al que acusa de incumplir el Plan Territorial de Fomento de Benavente, contra la Junta de Castila y León "cuya deriva ha pasado de urgente a gravemente preocupante" y demuestra "que vuelve a dar la espalda a la comarca y a la provincia".

Afirma que el Partido Popular de la Junta de Castilla y León "vuelve a eludir su responsabilidad con el Plan Territorial de Benavente, con el desarrollo industrial del Puerta del Noroeste, y lo hace usando su mejor arma, la mentira, porque creen firmemente en que “difama que algo queda”.

Tras el último Pleno de las Cortes, califica de "asombrosas" las palabras del Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al hacer "una lectura desvirtuada del Plan Territorial de Fomento".

"Desmontando a su presidente"

Dice el PSOE que "tales son los desajustes de su política con Benavente que sin quererlo desmontó él solo las palabras de su presidente, el señor Mañueco con las promesas dichas una y otra vez ante la opinión pública, como son los 10 millones de euros comprometidos en campaña electoral en mayo de 2019.

"La segunda -añade- también fue en campaña, esta vez en las autonómicas a principios de este 2022 cuando dijo aquello de “ratifico aquí mi compromiso con el Puerta del Noroeste de Benavente, es inequívoco”, y a las declaraciones del mes de octubre de este mismo año en Villabrázaro “estamos dispuestos a sentarnos, a colaborar, a ver lo que es necesario”.

Cree el PSOE que la "deriva" que está tomando esta postura del Gobierno de la Junta de Castilla y León "con algo tan serio como es el futuro de Benavente y comarca, ha pasado de ser urgente a gravemente preocupante, porque no solo demuestran que vuelven a dar la espalda a esta comarca y a esta provincia, es que ya se atreven a negar una Orden firmada por el propio Consejero de Economía y Hacienda, el 29 de abril de 2019 y publicada en el BOCYL como es la aprobación del Programa Territorial de Fomento para Benavente".

Los socialistas benaventanos afirman que Carriedo "miente cuando dice que el coste del proyecto ha aumentado, en esa Orden se refleja que la cantidad establecida asciende a 12,7 M€, pero es que además no se ha incrementado tras la redacción de los proyectos, ha disminuido a 12,4 millones de euros".

Sobre la afirmación del consejero de que el Puerta del Noroeste "no es un proyecto de la Junta, nuevamente el BOCYL le desmiente: en esa Orden del 2019 aparece el Polígono Puerta del Noroeste como proyecto principal para desarrollar dentro del Plan Territorial de Fomento de Benavente", aduce el PSOE y advierte al consejero de que "las órdenes están para cumplirlas y más si la ha firmado su Consejería".

Los socialistas consideran "novedosa una nueva condición; que el Ayuntamiento debe presentar los certificados de obras, y así la Junta de Castilla y León aportará el dinero comprometido". Desde la Agrupación Socialista del PSOE "nos preguntamos ¿Cuándo? Si con su paralización del Puerta del Noroeste el Ayuntamiento no puede iniciar la licitación de los trabajos porque no se ajustaría a la legalidad al no contar con el dinero suficiente".

El PSOE de Benavente "luchará por el futuro y por la reindustrialización de la ciudad porque seguimos creyendo firmemente que el polígono Puerta del Noroeste es un proyecto vertebrador para el desarrollo de la actividad económica y fijación de la población" frente "al PP, que forma la Junta de Castilla y León con la extrema derecha de VOX, y sus políticas de miseria y despoblación para Benavente y comarca".