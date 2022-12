El presidente de la Diputación, Francisco Requejo, ha reafirmó su “compromiso” con el polígono logístico “Puerta del Noroeste” durante la firma del convenio del "San Cristóbal II" al punto de asegurar su disposición a plasmarlo por escrito.

“Hablaré con el alcalde y si hay que plasmarlo por escrito lo plasmaremos, pero tengo que hablar con él. Sobre todo a mí lo que me preocupa es se ejecute el presupuesto que pongamos. Pero vuelvo a reiterar que el compromiso lo habrá por escrito, lo habrá verbal. El compromiso es firme”, dijo.

Francisco Requejo había explicado con anterioridad que su posición con respeto al proyecto se había concretado “desde el primer día”.

“Esos tres millones que nos piden nosotros vamos a apoyarlos. De hecho, en los presupuestos de 2022 creo recordar que hay una partida de un millón de euros que no se ha ejecutado. A mí lo que me preocupa es que haya una partida de tres millones y luego no se ejecuten. Los presupuestos de la Diputación están muy encorsetados".

"Ya hablaré con el alcalde, pero el compromiso es firme y creo que va a ser un buen proyecto para Benavente. Lo he dicho desde el principio y el compromiso de la Diputación estaba antes y va a continuar y no va a haber ningún problema”, añadió.

Una prórroga más para la biorrefinería de Barcial del Barco

También reiteró su apoyo al proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y aseguró que se ha reunido recientemente con los promotores y ha mantenido contactos con Ecobarcial para parar la reversión de los terrenos que tendrían que producirse a partir del 6 de enero, para prorrogar los plazos.

“No pasa nada por dejar unos meses más siempre que consigan las partidas presupuestarias para poder sacar adelante la biorrefinería. Parece que están trabajando en alguna vía”, dijo.