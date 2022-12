La Mesa del Diálogo Social, que integran los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la patronal benaventana AZEBECO (CEOE-Cepyme) y el Ayuntamiento de Benavente, han exigido de forma unánime y tajante a la Junta de Castilla y León el desbloqueo del proyecto Puerta del Noroeste.

Reclaman un compromiso escrito de que el Gobierno regional aportará 6,5 millones, y la Diputación los tres millones comprometidos por Francisco Requejo, para poder acometer la aprobación inicial de los proyectos, redactados y completados hace semanas.

Sindicatos, patronal y Ayuntamiento han consensuado un documento de tres puntos y una conclusión que llevarán a la reunión de la Comisión de Seguimiento que se producirá el día 23.

Apoyo total al proyecto

El acuerdo incluye el apoyo “total” al proyecto; la petición de materialización firme y por escrito de los compromisos financieros so pena de que la Junta, de no hacerlo, incurriera en “agravio y discriminación negativa” de Benavente con respecto a otros planes territoriales; y una propuesta de materialización jurídica para desbloquear la situación.

La conclusión incide en la convicción de la Mesa del Diálogo Social de que el Puerta del Noroeste es un proyecto básico y estratégico para Benavente y la comarca, que su tutela es autonómica, y que sus fines no son otros que la generación de actividad económica y empleo en una zona que está sufriendo los embates de la despoblación. Con la paralización actual, “se está perdiendo un tiempo precioso, el coste de oportunidad y el futuro”, ha afirmado el alcalde, Luciano Huerga, antes de reclamar a todas las administraciones “que asuman su responsabilidad”.

Los agentes sociales respaldan sin fisuras ni matices esta posición. Para Trinidad Acebes, responsable provincial de Comisiones Obreras, el Puerta del Noroeste es un proyecto “sólido y viable que se ralentiza y se paraliza porque no se cumple el compromiso financiero” que permitirá el desarrollo del enclave geográfico benaventano. “Ya está bien de que de las administraciones no miren por Zamora”, ha reprochado en referencia a la Junta y a la Diputación.

Ángel del Carmen, secretario general de UGT en Zamora, ha expresado su asombro por las últimas manifestaciones de personas y administraciones “que donde dijeron digo ahora dicen Diego (...) con mentiras y falsas verdades”.

"Desde el primer día se habló de 12,8 millones de euros el coste del proyecto y es mentira que el Ayuntamiento de Benavente se quiera enriquecer con este tema, se sabía desde el principio lo que costaba”, ha subrayado. Según ha relatado, la Junta no puso más fondos "porque no tenían más dinero en ese momento, como nos explicaron, pero no habría ningún problema en ponerlo después", vino a decir recordando la reunión inicial de la Comisión de Seguimiento.

Del Carmen ha destacado que pese a la pandemia se han cumplido los plazos para la redacción de los proyectos, ha criticado la que considera “una paralización socio política” y ha advertido que “hay oportunidades que se van a perder” mientras “hay gente que se está frotando las manos”. También ha recordado que el Gobierno no tiene competencias en un plan territorial que es autonómico.

“Es muy importante que este proyecto salga adelante. Hay una oportunidad de una verdadera inversión industrial”, ha afirmado el presidente de la patronal benaventana José Manuel Ramos. “Me produce escalofríos escuchar al alcalde decir que el proyecto está bloqueado porque no se están materializando los compromisos que las distintas administraciones se comprometieron en su momento” ha precisado antes de lamentar que el Puerta del Noroeste “se haya convertido en una guerra política donde la sinrazón se vuelve a imponer”.

"No sé si habrá una segunda oportunidad"

A la reunión han asistido como invitados el presidente del CTLB, Fernando Pérez Aguado, y el presidente de los Centros de Transportes de España, Ramón Vázquez, que asesora al CTLB y al Ayuntamiento.

Vázquez se ha referido a la localidad de Torija (Guadalajara) como paradigma de la España vaciada. Con 350 habitantes desarrolló un polígono logístico que tuvo como primero ocupante a Leroy Merlin. Su población actual es de 5.000 habitante con pleno empleo, relató.

Vázquez se refirió de nuevo a Benavente como punto geoestratégico clave en el Noroeste para el sector la logística y del transporte junto a Guarromán y Zaragoza y avisó del impacto que podrá tener la actual paralización: “Lamentablemente hay pocas oportunidades para Benavente y su comarca e incluso para la provincia de Zamora, no sé si habrá una segunda oportunidad como esta”.