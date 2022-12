“La novela es como un puzzle, si hay algo que no funciona hay que desecharlo”

El escritor benaventano Diego Gutiérrez ha presentado oficialmente su novela “El libro de Yoshua”. Ha sido dentro de las iniciativas culturales que cada semana organiza en Benavente La Librería de Ángela, con una gran acogida de público. Gutiérrez ha estudiado Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca y prepara ahora oposiciones. Compagina el poco tiempo que le queda de sus estudios con la edición de otra novela.

–¿Cuándo se despertó en usted la vocación literaria?

–Desde los 12 años intenté escribir algunas historias. El problema es que no eran muy originales, aprendí como aprenden supongo otras personas, imitando lo que tenía más a mano. Poco a poco fui encontrando lo que me interesaba y no escribir y fui creando relatos cortos, que era a lo que podía aspirar terminar. Novela lo intenté muy al principio pero no tenía habilidad, capacidad ni compromiso de hacer una novela entera. A esa edad empecé con los relatos cortos. Poco a poco me fui sintiendo más capaz y empecé con las novelas. De hecho “El libro de Yoshua es mi primera novela publicada” y de la que me siento orgullo.

–Importante no solo la vocación, ¿también el trabajo y dedicación a la escritura?

–Como vocación, relatos o novela corta se puede hacer. Pero al final esto es un trabajo más. Yo cuando he escrito novela primero trabajo sobre el argumento, luego escribo y luego está editar y corregir. Es decir que estás trabajando una serie de horas aunque luego la recompensa no es la misma que en otros trabajos. En este caso es lanzar aves al vuelo y a ver si alguna cae donde debe.

–¿Le gustaría dedicarse a ello profesionalmente?

–A mí realmente me gustaría tenerlo como trabajo, pero a día de hoy creo que es imposible excepto para un puñado de escritores muy concretos. Entonces lo veo como afición con interés profesional. Intento escribir lo mejor posible de forma que me guste a mí y también a la gente que pueda leerme, pero entiendo que no puedo vender a nivel de alguien que pueda vivir de ello. La literatura me gusta mucho y la lengua también y puede ser interesante enseñar. De momento profesor de profesión, si tengo suerte con las oposiciones, y escritor como afición, porque no me queda otra.

–Qué es lo que experimenta a la hora de escribir?

–Generalmente empiezo con ilusión porque suelo empezar con una idea que me atrae mucho, luego voy viendo cómo desarrollarla y cómo va evolucionando. Obviamente hay muchos momentos de frustración, de cansancio. Pero en general todo se traduce en un buen sentimiento, en una alegría sobre todo, cuando termino la historia, aunque no llegue a editarla o presentarla. Es algo que he hecho y siento como mío y puedo ver realizado. Entonces, sí que empieza con cierta ilusión, aunque haya frustración por el camino. Muchas novelas son como puzzles, dónde puedo encajar esto, esto lo tengo que quitar porque no me sirve, esto no tiene ningún sentido y hay veces que empiezo con algo que yo creo que son buenas ideas, no funcionan con la novela y tengo que desecharlo.

–¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que tiene un escritor novel a la hora de publicar su primera novela?

–Siendo la primera novela creo que el peor obstáculo que hay es el perfeccionismo. La primera novela casi nunca va a ser buena, seguro que hay una excepción clara de primera novela buenísima, pero es casi un milagro. El problema que tengo yo y otros escritores es intentar que la primera novela sea la mejor posible y hace que no la llegas a terminar. Lo importante para una persona que empieza a escribir es que se plantee un objetivo, un tiempo para terminarla y que esté como esté que la ponga como terminada. Luego se puede revisar, pero hay que tener una versión terminada. A mí me ha pasado que con las primeras novelas nunca estaba contento, la cogía años más tarde y las cogía de nuevo otra vez porque había siempre algo que no me gustaba. Nunca se acaba.

–¿Los obstáculos continúan con la publicación de la novela?

–Sí claro. Al final es como cualquier arte. En mi caso he tenido suerte porque esta novela la presenté a un concurso y el premio era su publicación. Fue el V Corcel Negro. Pero, en realidad, yo llevaba ya tiempo escribiendo y tenía varias novelas, que no están publicadas. Sí autopubliqué un libro de relatos.

–Háblenos de “El Libro de Yoshua”, ¿cómo se fraguó esta novela?

–Es curiosa porque Yoshua estropea un poco el primer capítulo. Está basada en una historia bíblica sin meterme en el mundo de la religión como tal. Se trata de una adaptación. Empecé de un pasaje concreto de la Biblia. El personaje de Yoshua tiene cierta intervención divina, pero que sigue siendo u n ser humano y vive su propia vida. Es como un humano enfrentándose a una religión, a un Dios y cómo se va transformando emocionalmente. Quería ver su lado humano.

–¿Cómo ha funcionado desde su publicación?

–Bastante bien. Lo cierto es que ha estado en la web y en las librerías de Benavente y se nos había acabado ya el contrato con la editorial y al final he acabo vendiendo más de lo que esperaba.

–¿Cómo convive el libro en papel con el libro en digital?

–Tiene una convivencia complicada. En el caso de la novela la editorial tenía los derechos de publicación en papel y digital pero solo publicó en papel. Yo quería también publicarlo en digital sobre todo porque es más accesible para gente con dificultades de visión y también en cuanto a precio.

–¿Está trabajando en alguna novela?

–Sí, ahora estoy intentando repasar y terminar de editar una novela. Y se me han ido ocurriendo historias para más novelas.