La Junta avala los sistemas de obtención de terrenos para el Puerta del Noroeste de Benavente

La Junta de Castilla y León considera que los sistemas de cooperación y expropiación utilizados por el Ayuntamiento de Benavente para obtener los terrenos donde se desarrollará el polígono logístico Puerta del Noroeste son viables aplicados conjuntamente.

Así lo entienden los técnicos del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de la Vivienda, que en un informe emitido en febrero a partir de una consulta del Ayuntamiento de Benavente determina la compatibilidad y viabilidad de ambos sistemas.

La consulta incluía dos preguntas. ¿Es posible continuar la gestión mediante el procedimiento de cooperación tramitando para aquellos propietarios que han instado la expropiación un procedimiento de tasación conjunta como operación auxiliar complementaria? Si resulta que un mayor porcentaje de terreno y propietarios se someterá a expropiación, ¿Sería necesario realizar un cambio de sistema en el planeamiento?

En el Puerta del Noroeste un total de 11 propietarios con 13,16 hectáreas de suelo aceptaron el sistema de cooperación;14 propietarios con 18,55 hectáreas expresaron su voluntad de ser expropiados, y los 12 propietarios restantes, con 20,57 hectáreas no se manifestaron en ningún sentido, si bien en las cartas de comunicación de les explicaba que en este se aplicaría el sistema de expropiación. El sector cuenta con una superficie total de 58 hectáreas.

Aunque resultará necesario expropiar el 67% del suelo, “desde el punto de vista del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), sí es posible continuar con el sistema de cooperación, porque este procedimiento expresamente regula que algunos propietarios pueden renunciar a cooperar con el Ayuntamiento al inicio, o después, tácita o forzosamente, al incumplir los pagos”.

Los técnicos consideran que “esta es la clave: la cooperación no es obligatoria, si un propietario no cumple sus deberes, será expropiado en algún momento el procedimiento; por lo que este sistema admite inhibirse de inicio o retirarse después, a diferencia de la expropiación sistemática, que significa el desplazamiento de toda la propiedad privada directamente de inicio”.

El Servicio de Urbanismo ahonda en sus argumentos. “Para la iniciativa privada, deben promover los propietarios de más del 25 % del aprovechamiento; pero cuando promueve el Ayuntamiento, no hay un límite máximo de expropiados que obligue a cambiar de sistema de la actuación”, sostienen avalando ambos sistemas, que han sido cuestionados por el Partido Popular y Ciudadanos.

“Las expropiaciones parciales dentro del sistema de cooperación no significan un cambio de sistema, sino que forman parte del desarrollo regulado en el RUCyL, que incluye la posibilidad de expropiación parcial a algunos propietarios”.

“La ventaja de no expropiar todo de inicio (no adquirir la propiedad completa del sector), es que, en cooperación, algunos no serán expropiados, sino reparcelados, pudiendo contribuir así a reducir la inversión municipal en las obras, en este caso, quizás en más de un 22,6 %”, precisan.