La ilusión de la Navidad ha llegado a Casa Solita, el Centro Cultural Soledad González de Benavente, de la mano del nuevo diseño realizado por Carlos Fresno para el belén navideño de este año. Con unas dimensiones de 4,80 x 1,20 metros presenta un decorado novedoso realizado en porexpan, lijado, estucado y pintado y con más de 150 figuritas, entre personas y animales.

Los detalles son muy importantes en esta composición que brinda al visitante la posibilidad de buscar algunos de los elementos dispuestos a lo largo del decorado. “Es algo que llevo haciendo varios año y con gran aceptación y este año también se va a dar esa posibilidad a los que visitan el Belén”, explicó el artista. No falta la decoración con luces, algo que caracteriza cualquiera de los belenes realizados por Carlos. Antorchas, el fuego de varias hogueras y la luz del interior de los inmuebles representados ofrecen contrastes de luz amarilla y blanca que embellece más la composición. “La luz de las antorchas son lámparas de arroz de 12 voltios y las antorchas latas de refresco y cerveza. El interior de las viviendas tiras de led”, puntualizó Carlos.

El Belén podrá visitarse en la primera planta de la Casa Solita hasta el próximo día 7 de enero. Se podrá visitar en horario de apertura de este inmueble municipal que alberga la biblioteca.

Explica Carlos que el Belén “está hecho exclusivamente para esta sala. Todas las construcciones son nuevas, he partido de cero. Este año ha sido un año complicado para mí porque ha sido un año de dificultades familiares, problema de tiempo y de creatividad” y añadió que “he querido reflejar el amontonamiento de las casas y ha desaparecido el palacio de Herodes. Me he centrado más en el pueblo, en representar la vida cotidiana”.

En las estructuras se observan escaleras realizadas con todos los detalles, desconchones en algunas fachadas, ladrillos “que lucen mucho más” y algo que vuelve y que es de lo más llamativo que es la presencia de tapices y láminas en el interior de las casas. “La aportación mía de mi pueblo es el beato de Tábara y tenemos tapices del Museo Catedralicio de Zamora y el de León y también hay láminas de los beatos. El de Gerona, Valcabado, Tábara”. En cuanto a la música elegida es de Michael Dhana, un compositor de Canadá.