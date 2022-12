El equipo de Gobierno de coalición PSOE-IU buscará alternativas para desarrollar el Puerta del Noroeste si la Junta de Castilla y León no cumple con el Plan Territorial de Fomento de Benavente. Lo aseguró ayer en el Pleno la responsable de Urbanismo y portavoz del PSOE, Sandra Veleda, dejando entrever la existencia de un plan alternativo en el caso de que los compromisos financieros de la Administración regional y de la Diputación no se produzcan y la paralización que impide la aprobación inicial de los proyectos ya redactados persista en el tiempo.

“Si la Junta de Castilla y León no cumple su Plan Territorial de Fomento buscaremos alternativas y el Puerta del Noroeste será una realidad, con el apoyo de la Junta o sin él”, afirmó Veleda tras calificar de “bomba de humo” la petición regional de que también participe el Gobierno nacional en el proyecto, a sabiendas de que los planes territoriales de fomento son competencia exclusiva de la Administración autonómica como recoge el artículo 70 del Estatuto de Autonomía, y a pesar de que el Grupo Popular en las Cortes votó en contra de que participara el Estado.

Veleda, que expresó la convicción de que la Junta persigue retrasar el proyecto, respondió una por una a las diez preguntas de la oposición, respuestas que, según dijo, han sido dadas en reiteradas ocasiones tanto a nivel técnico como político en diferentes comisiones informativas. Más tarde, se entregaron a la oposición los informes de la Intervención y de la Secretaría, que señalan que no puede producirse la aprobación inicial de los proyectos sin el compromiso financiero expreso de que habrá 12,4 millones para el desarrollo de las obras, fondos que corresponderían a la Junta y la Diputación.

Las respuestas de Veleda no alteraron un ápice la posición de PP y Ciudadanos, que como ya hicieran hace algunas semanas, siguen manteniendo que quien incumple el Plan de Fomento Territorial es el equipo de Gobierno al no aprobar los proyectos. Mantuvieron este discurso antes de conocer las respuestas y después de escucharlas.

El portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, que se ha mostrado contrario al Puerta del Noroeste en reiteradas ocasiones, aseguró que se puede hacer un polígono mejor, más económico y en tres años. A su juicio, su “diagnóstico” se ha cumplido y el equipo de Gobierno “ha cerrado la única puerta que le quedaba a Benavente para recuperar la senda del crecimiento y la prosperidad”. Saldaña, que se quejó del tiempo de debate, acusó al alcalde, Luciano Huerga, de autoritarismo y de hacer propaganda. “Esperemos que la justicia le ponga en su sitio”, llegó a decir. Mantuvo que los proyectos no están aprobados ni el Ayuntamiento es propietario de los terrenos, y afirmó que tendrá que pedir varios cuatrienios a los benaventanos para terminar el Puerta del Noroeste.

El PP, tres de cuyos concejales no acudieron a la sesión plenaria, mantuvo una línea argumental similar. El portavoz en la sesión, José Manuel Salvador acusó al equipo de Gobierno de incumplir el Plan Territorial de Fomento, de demostrar “una total y absoluta incapacidad”, “de engañar a la opinión pública”, de fomentar la auto propaganda gastando miles de euros para publicitar al alcalde, y de incumplir también el estudio de viabilidad. Vaticinó igualmente que el coste las parcelas del Puerta del Noroeste será mucho mayor que el del Benavente III.

Salvador, a pesar de que el PP voto la derogación de ese polígono, el Benavente III, afirmó que el Gobierno de coalición PSOE e IU había heredado del Partido Popular el proyecto con los fondos necesarios para desarrollarlo. Cuando los portavoces del equipo de Gobierno le preguntaron dónde estaban los 60 millones que costaba el Benavente III, cinco veces más que el Puerta del Noroeste, su respuesta fue que se irían recuperando a medida que se vendieran los terrenos de las fases previstas.

“El Pleno de las mentiras”. Así definió el portavoz de IU, Manuel Burón, la actitud y las preguntas de PP y de Ciudadanos. Se han cumplido los plazos del estudio de viabilidad y estamos dentro del tiempo previsto, solo falta el compromiso del dinero y que la Junta tenga voluntad política de cumplir su Plan Territorial, dijo. Burón enumeró todas las “mentiras” vertidas por la oposición, afeó a concejales del PP que llegarán a votar en contra de que la Diputación aumentará su aportación de uno a tres millones; denunció el “cinismo y la hipocresía” de los populares, a los que responsabilizó “con su actitud caciquil” de que Benavente no prospere y les acusó comportarse como “esbirros y traidores desleales”. Auguró también que la actual portavoz, Beatriz Asensio, no será candidata en mayo y reprochó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no tener palabra al prometer en 2019 diez millones para el Puerta del Noroeste y no cumplirla. “Quizá como eran elecciones dijo aquello de sujétame el cubata que comprometo 10 millones”, ironizó.