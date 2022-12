Las ayudas de pobreza energética pagan los recibos de luz y gas a 152 familias de Benavente

La Comisión de Valoración ya ha resuelto las ayudas de la pobreza energética del Ayuntamiento de Benavente. Han sido un total de 173 las solicitudes presentadas, de las que han obtenido subvención 152; el resto, 34 fueron desestimadas unas por tener deudas pendientes con la hacienda municipal (un total de 15) y otras por exceso de renta (19 solicitudes).

De las solicitudes subvencionables 139 entraron en la primera fase de valoración y 13 más en la segunda, al no agotarse la partida presupuestaria. En esta segunda fase se incrementaron los umbrales de renta en un 25%, conforme se indica en las bases de la convocatoria de estas ayudas.

Los requisitos económicos contemplados en estas bases para la concesión de las ayudas recogen que no se superen los ingresos anuales en una cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual (14 mensualidades) incrementada, en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional: 20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes, hasta un límite máximo del 1,8 veces el IPREM anual por unidad familiar. Atendiendo a los datos del IPREM 2022 este límite se fija en 579,02 euros al mes. El límite máximo es de 14.591,30 euros.

Perfil de los beneficiarios

La Concejalía de Bienestar Social ha dado a conocer el perfil de los beneficiarios de las ayudas que en algo más del 21% corresponde a pensionistas, un total de 32 solicitudes. El resto se distribuyen en 19 solicitudes de familias numerosas, 17 solicitudes con ayudas del SEPE, otras 17 solicitudes con el Ingreso Mínimo Vital, y 4 más con Renta Garantizada de la Ciudadanía. Desde la Concejalía se ha realizado una valoración media

El Ayuntamiento de Benavente ha destinado a estas ayudas un importe de 36.500 euros. Es la primera vez que estas subvenciones se fijan solo para ayudar a pagar los recibos de la luz, puesto que las ayudas para la factura del agua se articulan con distintos mecanismos en esta edición.

El importe medio a subvencionar es de 262,59 euros, cifra en la que se encuentran un total de 25 solicitudes que son las que cumplen con la media de la renta per cápita por unidad familiar. En el caso de aquellas familias con una renta per cápita media inferior al 25% reciben un importe medio de 328,24 euros (aquí se incluyen 70 solicitudes, lo que supone algo menos de la mitad de las solicitudes); mientras que aquellas familias con una renta per cápita superior en un 25% a la media, han recibido un importe medio de 196,94 euros (son 44 solicitudes que han entrado en la segunda fase de la convocatoria).

Las solicitudes se han reducido en más de medio centenar respecto a la edición anterior en que se subvencionaron 210 solicitudes.

Estas ayudas van dirigidas a familias empadronadas en Benavente y que estén al corriente con la hacienda municipal, para atender de forma temporal la cobertura de necesidades básicas en situaciones de pobreza energética, tanto por razones sobrevenidas como por la falta continuada de recursos, de aquellas personas físicas que no pueden hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales, ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obligados legalmente.