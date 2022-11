PSOE e IU sacan adelante en Benavente la modificación de puestos de trabajo

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado con los únicos votos a favor del equipo de gobierno, de PSOE e IU, la modificación del catálogo de puestos de trabajo. Un trámite que permitirá convocar los procesos selectivos pertinentes para el proceso de estabilización de empleo de 82 trabajadores municipales, antes del 31 de diciembre de este año, como marca la ley. La proposición de Alcaldía ha ido a pleno sin dictaminar, con el fin de agilizar los trámites y dar luz verde a los acuerdos propuestos al Pleno.

Acuerdos que incluyen la desestimación de cuatro alegaciones, la estimación de otras diez, la rectificación de errores materiales de carácter aritmético en el expediente relativo a un trabajador social, monitores deportivos, monitores culturales, encargado de archivo, entre otros; la aprobación de la modificación del catálogo; la publicación del mismo en el BOP y su remisión al Gobierno; así como incluir en el catálogo los puestos de trabajo propuestos.

Se abstuvieron en este punto tanto Ciudadanos como Partido Popular en la oposición. El portavoz de Ciudadanos volvió a dejar constancia de que no le gusta el modo de gobernar de PSOE e IU y se manifestó incapaz de valorar un tema como este al considerar lo “complejo”. Señaló que “si alguien no tiene responsabilidad en este tema, somos nosotros. Nos abstenemos dados los modos de gobierno que soportamos”.

Prefirió no debatir la portavoz de los populares, Beatriz Asensio, destacando que “sobre las alegaciones hay informes técnicos que estiman o desestiman, se ha realizado la tramitación correspondiente” y añadió que “el alcalde ha dejado claro que ellos son los que gobiernan. Nos vamos a abstener”. Criticó no obstante que no se haya aprobado aún la Relación de Puestos de Trabajo de los laborales.

Por su parte, el portavoz de IU, Manuel Burón, recordó que “el tiempo apremia para convocar los procesos selectivos antes de 31 de diciembre. El incumplimiento acarrearía dejar fuera estos puestos de trabajo que afectan a diferentes departamentos. Destacó que “no incrementa el presupuesto” y reconoció que es necesaria la aprobación de puestos de trabajo para el personal laboral.

Por su parte, el concejal de Personal, José Mariño, dijo no entender la abstención de la oposición. “Se trata de aprobar un catálogo que beneficia a los trabajadores porque estamos creando las plazas para poder hacer las convocatorias de estos puestos de trabajo. Si se hubiese aprobado la RPT de los laborales, algo que no ha querido la representación sindical, hubiera sido un proceso m ucho más rápido. Ha habido acuerdo con las representaciones sindicales y eso es lo más importante”. Anunció además que a partir de enero “nos pondremos a trabajar en la RPT de laborales”.

Festejos

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la fijación de las fiestas locales para 2023. El día 17 de abril será la festividad de la patrona, la Veguilla; mientras que el 7 de junio es la Fiesta del Toro Enmaromado de 2023.

Un trámite que no ha contado con apoyo unánime de todos los concejales puesto que el portavoz de Ciudadanos, Jesús Saldaña, ha optado por manifestarse en contra de este punto por lo que definió como una “opinión personal”.

Y es que considera que la fiesta patronal de la Veguilla debería celebrarse en domingo. “Hacemos una fiesta tradicional a la que medio pueblo se va por ahí a gastar dinero fuera. Si La Veguilla fuera en domingo, solo con los benaventanos que están fuera daríamos la oportunidad a que fuera una fiesta más popular”, manifestó.