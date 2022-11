La Torre del Valle se presenta como ejemplo e inspiración a nuevas iniciativas comprometidas con el desarrollo rural en España. Este pueblo de la comarca de Benavente es uno de los treinta ayuntamientos del medio rural en el ámbito nacional seleccionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la unidad de gestión de la Red Rural Nacional, por las “buenas prácticas” llevadas a cabo con el proyecto “Arte contra el Olvido”. Con esta iniciativa se pretende impulsar la creación de una red de galerías de arte al aire libre en el mundo rural, que favorezca movilizar a todos los grupos de interés para buscar las sinergias y hacer del turismo y la cultura una herramienta de cambio.

A través de la publicación “De lo local a lo global: Buenas prácticas de ayuntamientos del medio rural”, la Subdirección General de Dinamización del Medio recoge este proyecto de La Torre del Valle porque, al igual que las otras iniciativas seleccionadas “han ayudado a mejorar la vida de las personas en el aspecto social, cultural, participativo o incluso económico. Y son buenas prácticas porque sirven de ejemplo para otros municipios y para otras personas implicadas también en el desarrollo de su territorio, comprometidas con el futuro de su tierra, con su bienestar y su calidad de vida”.

Compromiso, sin duda, hay en La Torre del Valle con este proyecto “Arte contra el Olvido” iniciado en 2017, que sufrió el parón de la pandemia y se ha retomado de nuevo este año. “La idea es dinamizar el pueblo, que haya algo atractivo por lo que la gente quiera venir a visitarnos, que nos conozcan y sepan donde estamos. No podemos no hacer nada ante la sangría demográfica que vivimos en los pueblos desde hace años”, explica la alcaldesa Alicia Nefzi, quien ha apostado por una galería de arte al aire libre para lograr los objetivos de este proyecto.

No es fácil, asegura, pero “que por nosotros no quede”. Y es que ha sido complicado que la gente, la misma del pueblo, crea en este proyecto. Lo cierto es que ya se van viendo visitas para conocer los más de treinta murales pintados en distintas fachadas del pueblo, tanto municipales como de particulares que ya se van animando a ceder espacio para las obras de arte. Más difícil ha sido aún lograr el convencimiento de otros munícipes para que se sumen a la creación de una red de galerías de arte en la zona. La creación de una asociación de municipios en torno a este proyecto no ha sido posible aún, a pesar de varias reuniones mantenidas con representantes municipales de hasta una docena de pueblos de la comarca y de la vecina provincia de León. “No ha cuajado hasta ahora. De momento solo San Cristóbal de Entreviñas ha aprobado en pleno la creación de una asociación para la gestión de esta red de galerías de arte por distintos pueblos de la zona. Esperemos que la repercusión que está teniendo en La Torre sirva para que otros pueblos se animen a trasladar a este proyecto a su pueblo”, asegura Alicia.

Lo cierto es que en la comarca de Los Valles son varios los municipios que a raíz de este proyecto han ido haciendo sus pinturas murales creando rutas, como es el caso de Burganes de Valverde. Otros van sumando murales cada año con la ayuda de alguna asociación cultural como ocurre en Vecilla de la Polvorosa. Pero la idea de crear una red de municipios en torno a este proyecto no se ha llegado a plasmar sobre papel.

El reconocimiento nacional conseguido ahora por La Torre del Valle supone un empujón más a la difusión del proyecto y le pone más ganas al Ayuntamiento para seguir apostando por él. La ruta de La Torre del Valle por los murales cuenta con un código QR que permite al visitante conocer más información de las obras de arte que van viendo y de la ubicación de los distintos murales. Hay, además, un centro de recepción de los visitantes con una exposición permanente con material escolar de antaño.

El Ayuntamiento ya plantea las próximas acciones para seguir avanzando en el “Arte contra el Olvido” y con el inicio del nuevo año “empezaremos a movilizarnos para organizar el encuentro del verano y continuar ampliando la ruta”. Para la próxima cita la previsión es que no se establezca un tema concreto. “En cualquier museo hay diferentes salas con distintas temáticas, es por lo que este año vamos a dejar a los artistas que opten por sus propias creaciones”.

Entre los treinta proyectos elegidos se encuentran iniciativas como el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, en León; el mirador y pasarela sobre el río Deva y la senda fluvial Deva-Quiviesa, en Potes (Cantabria); la renovación de la tecnología de la red de banda ancha, en Burgos; o el vivero de empresas en Orense.