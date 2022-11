“Abordar aspectos psicosociales permite integrar en la vida a la enfermedad”

La trabajadora social Carmen Olmo Prieto ha abierto las jornadas del “Otoño Saludable”, organizadas por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Benavente. En la ponencia abordada en la Casa de Cultura La Encomienda ha hablado sobre los aspectos psicosociales de la enfermedad, como factores claves para un abordaje integral y el desarrollo de la misma.

–¿Qué son los aspectos psicosociales de las enfermedades?

–Son todas las implicaciones que a nivel de la persona influyen y que no son aspectos médicos. Influye a nivel laboral, familiar, a nivel de las emociones.

–Esos factores influyen en todo el proceso de la enfermedad.

–Son factores en función de si es el primer impacto, el inicio de la enfermedad, el transcurso, una vez que finalizan los tratamientos y el paciente tiene que “recuperar” la vida habitual afecta a todas las áreas del individuo. En cada momento las implicaciones son distintas y hay que abordarlas de modo diferente. Se trata de que la enfermedad la podamos integrar de la mejor manera en nuestra vida diaria. Que sea una continuidad en nuestra vida, en cada etapa.

–¿Influyen estas variables psicosociales a la hora de desarrollar distintas enfermedades?

–Estas variables influyen mucho porque no es lo mismo tener un apoyo a nivel familiar o social, que ser una persona que no tiene una red de apoyo. En determinadas enfermedades afectan factores como si tienes un bienestar en la vivienda, si dispones de calefacción .. al final no somos individuos aislados y todos estos factores influyen tanto para el desarrollo de la enfermedad como el mismo diagnóstico y recuperación.

–¿El modo de afrontar eventos psicosociales que podríamos definir estresantes determinan la probabilidad de enfermar?

–Por su puesto, la propia personalidad, toda su trayectoria vital, otras enfermedades, experiencia previa. Toda esa intrínseca del paciente hace que cada persona un mismo diagnóstico lo afronte de modo diferente.

–¿Cómo gestionarlo?

–Se puede hacer una intervención global de esta situación. Es decir, un acompañamiento terapéutico a nivel profesional desde el diagnóstico donde un equipo multidisciplinar te pueda acompañar en el proceso. Así se puede gestionar. Una de las cosas que son fundamentales es que la atención integral no es solo sanitaria. Cuando hay un impacto de una enfermedad es verdad que lo primero que queremos es una atención médica, pero cuando no se abordan todos estos aspectos desde el inicio es cuando es más difícil integrar la enfermedad en la vida de la persona y la familia.

–El factor psicológico es muy importante, por lo tanto, en el abordaje de las enfermedades.

–El factor psicológico es fundamental. Durante el acompañamiento terapéutico hay unos factores que pueden bloquear y necesitamos que la intervención psicológica intervenga para desestresar. A nivel psicológico tiene que haber una preparación para abordar estas enfermedades. Tener herramientas para desestresar en esa conspiración familiar, en la que paciente y familiares no son transparentes por diferentes miedos. La figura del psicólogo es clave.

–Durante el curso de la enfermedad ¿se debe prestar atención a la esfera emocional del paciente?

–La esfera emocional del paciente y de toda la familia. Cada uno está en un momento diferente. Hay que abordar e integrar a todos los elementos que tengamos en esa familia.