El Puerta del Noroeste de Benavente sería “anulable” si se inicia sin comprometer 12,4 millones

El Puerta del Noroeste, el proyecto principal del Plan Territorial de Fomento de Benavente, “estaría viciado de anulabilidad” si se aprobara inicialmente sin contar con toda la consignación presupuestaria.

Así lo señalan dos informes de los servicios municipales Jurídico y de Intervención, informes que fueron aportados en la reciente comisión de seguimiento del Plan Territorial y que además fueron glosados por los propios técnicos municipales.

Aunque todos los proyectos están terminados y el Puerta del Noroeste está listo para arrancar, sin el compromiso financiero de todas las administraciones implicadas plasmado por escrito la aprobación inicial quedaría paralizada.

Los proyectos de actuación, reparcelación, urbanización y expropiación están listos desde hace semanas. El freno es el dinero y la cantidad necesaria 12,4 millones, 300.000 euros menos de la cifra que figura como prepuesto inicial en el convenio de acuerdo con el estudio de viabilidad que se aprobó en 2018 tras derogar el Benavente III.

En el convenio aparecen 7,36 millones: 3,3 millones de la Junta, 3,06 del Ayuntamiento benaventano y un millón de la Diputación, aunque el presidente de la institución provincial, Francisco Requejo, comprometió públicamente alcanzar los tres millones durante la presentación del Puerta del Noroeste hace dos años. Todavía tiene que materializarse ese compromiso.

Los planes de fomento territorial son instrumentos de reindustrialización de la Junta de Castilla y León que, salvo en el caso de Benavente, aporta la mayor parte de la financiación. De hecho, según los convenios difundidos por la Consejería de Economía, es Benavente el único punto de la región con Plan Territorial donde el Ayuntamiento aportaría proporcionalmente la mayor cantidad hasta el momento.

La comisión de seguimiento celebrada la pasada semana en el Centro de Negocios acordó prorrogar el plazo del convenio (una propuesta que figura en los informes municipales) y pedir al Gobierno de la nación que participe, si bien, el Gobierno solo aparece en el resto de planes en el caso de Villadangos (León) donde hay comprometidas infraestructuras ferroviarias de competencia estatal. En el caso de Benavente, ha confirmado la aprobación y desarrollo de los enlaces de la autovía A-6.

“Si faltara la consignación presupuestaría para la expropiación o para la urbanización se considera que la aprobación del proyecto de actuación estaría viciada de anulabilidad, dado que el proyecto de urbanización no puede subsistir si previamente no se produce la expropiación de los terrenos, básicamente por no disponibilidad de los mismos, y la expropiación no podría subsistir tampoco sin la utilidad pública o interés social que la motiva”, dice literalmente el informe de la Intervención municipal.

“En el momento actual, no consta la materialización de ninguna de las aportaciones. Por lo que no es posible asumir las obligaciones económicas derivadas de la expropiación. Sería necesario que las aportaciones comprometidas, se materializasen mediante convenios de subvención o cualquier otra fórmula, antes de finalizar este periodo de vigencia”, dice el informe jurídico.