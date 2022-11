La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, cree que el Gobierno municipal de Benavente en 2011 presidido por Saturnino Mañanes tenía que haber advertido a la Consejería de Sanidad de que la licencia concedida para la segunda fase de las obras de ampliación del Hospital de Benavente "incumplía algún aspecto legal".

San Damián se ha referido al expediente de restauración de la legalidad incoado por el Ayuntamiento de Benavente a partir de la denuncia del concejal de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, que ha ejercido la Acción Pública en materia urbanística, y ha explicado tras consultar con los técnicos de Sacyl que "la licencia se concedió por el propio Ayuntamiento en su día".

También se ha quejado de que el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, no la haya informado. "La verdad es que he tenido conocimiento no porque el Alcalde me lo haya comunicado, me gustaría que me hubiera llamado para comunicarme que han iniciado un proceso de restauración de la legalidad de unas obras ya antiguas".

"Esperaremos a ver en qué consiste esa necesidad de legalizar una obra a la que dio licencia el propio Ayuntamiento y ahora inicia un expediente de ilegalidad. Estamos expectantes a ver de lo que se trata" ha añadido y ha insistido: "el alcalde no me ha llamado para informarme del asunto".

Luciano Huerga no ha tardado en responder. De visita en Intur ha dicho que hace meses que la acción pública del concejal de Ciudadanos fue comunicada la Junta y ha precisado: "Hace tres semanas informé personalmente al consejero de Sanidad y a la gerente de Salud, y por ellos la delegada territorial debería saberlo también".

Todo el expediente ha sido notificado y remitido a Sacyl junto a la comunicación de la apertura del plazo de alegaciones.