El Ayuntamiento de Benavente ha recibido ya el ingreso de los tres millones de euros correspondientes a los fondos de la subvención concedida por el Gobierno de España dentro del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística de 2021. El ingreso es de carácter anticipado y único y ya se realizó el pasado martes día 8 de noviembre.

Es un paso más para la puesta en marcha de las actuaciones previstas dentro de este Plan de Sostenibilidad Turística. También se han nombrado ya a las dos representantes del Ayuntamiento benaventano que formarán parte de la comisión bilateral de seguimiento para ver el avance del proyecto durante su desarrollo. Se trata de la arquitecta municipal y de la secretaria municipal. En esta comisión, eminentemente técnica, estará representado también el Gobierno por otras dos personas.

Una vez transferido el dinero a las arcas municipales podrán ponerse a trabajar los técnicos en la redacción de los proyectos que se van a llevar a cabo con los fondos de este Plan de Sostenibilidad. Lo cierto es que el retraso en este paso en el proceso lleva a la prórroga de un año más en las actuaciones sobre lo que había previsto inicialmente, por lo que las actuaciones se prolongarán por tres años hasta el año 2025, según explica el equipo de Gobierno.

Sobre el Plan de Sostenibilidad Turística versa la petición conjunta realizada por los grupos municipales en la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, que han solicitado formalmente la convocatoria de una comisión extraordinaria de Urbanismo para tener acceso a la información sobre plazos y proyectos y actuaciones previstas en este Plan. Para esta comisión ya hay fecha y será el día 1 de diciembre, según confirmó la concejala del área, Sandra Veleda.

No entiende la titular de Urbanismo esta petición puesto que asegura “se les ha facilitado las actuaciones que tenemos previstas y la información que han solicitado”. Aclara Veleda que “es imposible que presentemos los proyectos cuando aún no están redactados. Es algo lógico que sea así cuando no había dinero transferido, ni convenio firmado como tal. Lo que hay hasta ahora es la elaboración de un plan turístico que la oposición sí que conoce”.

La intención del Ayuntamiento es en las próximas semanas contratar la prospección arqueológica en el frente del Parador para iniciar después la redacción del proyecto de transformación de los paseos, explica desde la Concejalía de Urbanismo.

La oposición pide un grupo de estudio y decisión que consensúe los proyectos del Plan

Los grupos en la oposición, PP y Ciudadanos, piden su participación directa en las actuaciones previstas a través del Plan de Sostenibilidad Turística y proponen para ello crear “un grupo de estudio y decisión en el participarían sectores empresariales, hostelería, comercio, personas de reconocido prestigio y solvencia y expertas en esta materia y técnicos municipales”, señala la portavoz del PP, Beatriz Asensio. En este sentido, recuerda el equipo de Gobierno que ya se ha dado participación al sector hosteleros y empresas relacionadas con el turismo como agencias de viajes en un primer encuentro.

Piden PP y Ciudadanos información del Plan Director de Desarrollo de la Vía Verde, “a la que el Plan hace mención”, según explicó el portavoz de Ciudadanos, Jesús Saldaña. Inciden los portavoces en que al tratarse de un proyecto plurianual debería de contar con otros grupos políticos y sociales puesto que “no puede ser un proyecto personal, debe ser colectivo, estudiado a fondo y diseñado a través de un plan director que se contrate con un equipo multidisciplinar y que se haga concurso de ideas. Todos los ciudadanos consideren que la Mota es de todos”, señaló Saldaña.