Alcaldes y concejales del Partido Socialista se reunieron ayer en Benavente en el III Foro de Política Municipal que contó con la presencia del secretario general en Castilla y León, Luis Tudanca y el secretario provincial en Zamora, Antidio Fagúndez. En el foro se abordaron cuestiones básicas relacionadas con los servicios públicos y esenciales y la necesidad de mejorarlos por parte de la Junta de Castilla y León que es quien tiene las competencias.

Luis Tudanca reconoció la “ambición que hace tiempo ha planteado Luciano (el alcalde de Benavente). En esta tierra llevamos ya mucho tiempo acostumbrados a gente que se conforma, gente que se resigna, a gobiernos que se piensan que lo tienen todo hecho y no han peleado nada porque esto cambiara, porque la sangría demográfica se revirtiera, porque llegaran nuevas ilusiones, nuevas empresas, por plantear encima de la mesa proyectos nuevos que sirvieran para que esta tierra tuviera un presente y, sobre todo, un futuro mejor. Y Luciano lo ha hecho desde el primer día”.

Se refirió al proyecto del Puerta del Noroeste y señaló que “debemos de lamentar que hay quienes en ese empeño por resignarse, por entorpecer, no cumple con su palabra. Hoy deberíamos estar celebrando que este proyecto va a toda velocidad si la Junta pusiera los 10 millones de euros que prometió”.

Añadió Tudanca que “no solo este proyecto, hoy deberíamos estar celebrando y poniendo en marcha ayudas específicas para recuperar toda la Sierra de la Culebra después del dramático incendio de este verano. Deberíamos estar diseñando un proyecto para la zona de la Raya con los 40 millones de euros que comprometió la Junta. Deberíamos estar celebrando que los consultorios médicos están abiertos porque se han cumplido los compromisos. No podemos celebrarlo porque la Junta no cumple, porque el señor Mañueco no cumple”.

Hizo hincapié Tudanca que “nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir trabajando, con toda la dureza, en las instituciones”.

Fagúndez: "La Junta vuelve a dejarnos abandonados"

En este foro habló también el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, que dijo del Puerta del Noroeste que es una “prioridad para toda la provincia de Zamora. Hemos conseguido con mucho esfuerzo y trabajo que no solo el Ayuntamiento de Benavente y la comarca se hayan volcado, sino que el Gobierno de España lo ha reflejado ya en los presupuestos generales de 2023 para que los accesos a este polígono sea una realidad. Convertir este proyecto en un proyecto de esperanza y de asentamiento de población en esta provincia. Todos se han volcado excepto la Junta de Castilla y León que nuevamente nos vuelve a dejar colgados y abandonados. El PSOE lo vamos a seguir reivindicando porque no vamos a olvidar a Benavente y su comarca”.

Huerga: "El PP no tiene derecho a jugar con la ilusión de un futuro mejor"

Luciano Huerga, por su parte, señaló medidas “necesarias” para incrementar la financiación de las entidades locales. “El Gobierno de España está subiendo las participaciones incondicionadas para atender el incremento de los gastos en cuestiones como la luz, los combustibles; mientras que la Junta, a pesar de recibir fondos extraordinarios del Gobierno de España, no los está transfiriendo a las entidades locales”. Lamentó las políticas de sangría poblacional y abordó el Plan Territorial de Fomento, “paralizado porque la Junta no cumple sus compromisos, porque Mañueco no cumple sus compromisos de financiación. Esperemos que en las próximas semanas seamos capaces de desbloquearlo, porque el PP no tiene derecho a jugar con la esperanza y la ilusión que tenemos puesta en un futuro mejor”.

Durante el foro intervinieron también los alcaldes de San Cristóbal, Leonor González, y de Ayoó de Vidriales, David Martínez. Mientras que recibieron una placa de reconocimiento a su labor municipal los alcaldes de Santa Croya, Juan José Arenas; Bretó, Abilio Velasco y Quintanilla de Urz, Andrés Fernández.