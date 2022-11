Asesinato del benaventano Luis Salazar: El «alivio» de una familia destrozada

La jornada del 12 de noviembre de 2019 fue tranquila durante apenas un suspiro en Mieres (Asturias). A las nueve menos cuarto de la mañana, un coche patrulla de la Policía Nacional aparcaba frente al bloque de pisos de la calle Numa Guilhou en el que encontraron al benaventano Luis Salazar en un baño de sangre. Su suegro había confesado ser el autor del crimen unos minutos antes. Ayer se cumplieron tres años. Es el tiempo que lleva la familia del fallecido sufriendo una pesadilla. Todos los que han tenido contacto con esta familia natural de Benavente coinciden en calificarla de entrañable. En las peores circunstancias, han dado ejemplo de fortaleza y civismo, aún sin ocultar su derrota emocional.

El juicio contra Juan Antonio Antonio Felipe Román arrancó el pasado lunes en la Audiencia Provincial prolongándose hasta el viernes. Cinco intensos días que culminaron con el tribunal popular considerando al autor confeso culpable de asesinato. Los nueve integrantes del jurado acordaron por unanimidad rechazar la petición de la defensa, que solicitaba una pena de entre 7 a 12 años por homicidio. El Fiscal, tras escuchar el veredicto, mantuvo su petición de 22 años de cárcel, a la que se sumó la acusación particular, que inicialmente solicitaba 25 años. El tribunal concedió la circunstancia eximente de confesión simple al condenado. Nada más que eso.

La familia de Luis Salazar ha recibido el veredicto más con alivio que con satisfacción. Segismundo Salazar, uno de los diez hermanos de la víctima, explica el sentir. «Lo importante era que se reconociera el asesinato y el ensañamiento que hubo, ya que el final, entre que le caigan 25 ó 20 años no habrá mucha diferencia. En tres o cuatro años saldrá de la cárcel». Una vez conocido el veredicto, la familia, lejos de mostrar desatención hacia los participantes en la causa para centrarse en lidiar con su pena, se han mostrado agradecidos. Otra de las hermanas, Mari Carmen Salazar, lo expresó públicamente. «Seguiremos luchando por él y por nuestra madre (fallecida)». Agradeció al abogado de la familia, Ignacio Botas, por «haber estado a la altura de las circunstancias y haber estado en todo momento con nosotros», a la Policía Nacional, el fiscal y el jurado.

El abogado Ignacio Botas cuenta con una vasta experiencia a lo hora de enfrentar juicios con gran carga emocional. El experimentado letrado no pudo el jueves, en sus conclusiones finales, dejar de tener una cálida referencia a la familia de la víctima. El asesinato de Luis Salazar ha dejado a diez hermanos destrozados. «Somos una familia muy unida y Luis era muy importante para nosotros». Los cuatro días que duró la vista oral no tuvieron más desahogo que las lágrimas.

La familia afrontó el juicio con una cierta sensación de frustración, sentimiento que resultaba muy evidente y que no ocultaron. Están convencidos de que Juan Antonio Felipe cometió el crimen inducido por su entorno. Es un convencimiento que nadie les puede arrancan de las entrañas, pero que la investigación no ha logrado apuntar. Objetivamente, deben asumir que no hay pruebas que avalen lo que para ellos es una certeza personal.

Al inicio del juicio la familia planteaba, al menos, dos anhelos. Vayamos por partes. «Hay más culpables y queremos que todos paguen por el asesinato, porque eso es lo que fue, un asesinato», señalaban en primer lugar. En este punto, el proceso no ha dejado más culpable que al autor confeso, que sí pagará como asesino, una vez el jurado popular descartó rebajar la clasificación a homicidio, como solicitaba la defensa. «Actuó como un vil asesino acabando con la vida del padre de su nieto. Luis no se pudo defender y este criminal no ha querido decir lo que hizo con el arma», señalaban en vísperas del juicio.

El segundo anhelo se podría decir que es ya mucho más emocional que judicial. «A estas alturas ya sólo nos queda el consuelo de que se haga justicia. Queremos tener un poco de paz», recalcaban antes de las declaraciones en la Audiencia Provincial. «Para nosotras era muy importante saber con detalle cómo murió Luis», explican las hermanas del fallecido a este diario tras haber escuchado de boca de los policías judiciales y de los forenses cómo el condenado acribilló a cuchillas a Luis Salazar en la cocina de su casa, un relató espeluznante que llegó a ser calificado en varias ocasiones como una carnicería. Hubo momentos en que alguna de las hermanas tuvo que abandonar la sala. Pero no se escuchó ni un insulto, ni un gesto de reproche hacia el autor, que tenían casi al alcance de la mano. «Claro que te apetece llamarle asesino delante de todos, pero nos aguantamos como pudimos, por respeto a todos lo que intervinieron en el juicio, no por él».

La familia y amigos de Luis Salazar declararon durante la segunda jornada del juicio. Se vivieron escenas angustiosas. Hubo muchas lágrimas y nervios. Los hermanos se encontraron por primera vez frente al autor confeso, ejecutor de hasta 25 puñaladas. Dos de las hermanas de la víctima, en especial, se mostraron desgarradas ante el tribunal popular que juzga el caso. Intentaron desahogarse, hasta donde les permitió la linde del procedimiento judicial. «No le dejaban ver al pequeño y desde que nació apenas pudo tocarlo. Estaba desesperado. Le trataron como a un perro», apuntó una de las hermanas, Begoña.

La familia describió el «infierno» que, siempre según la acusación, sufrió Luis Salazar para poder estar con su hijo, que en el momento del crimen aún no había cumplido los dos años. Retrataron a la exmujer y a los abuelos maternos del niño como «malas personas», hasta el punto de que el padre llegó a temer que le hicieran daño al pequeño y, en menor medida, a él mismo: «Le daba pánico que le hicieran daño al niño, pero al final se lo hicieron a él», apuntó María de los Ángeles Salazar, una de las hermanas. Tanto la acusación particular como la fiscalía sostiene que el crimen buscaba evitar que Luis Salazar disfrutara del régimen de visitas que el Juzgado le había concedido. El fin de semana posterior a su muerte debía haber tenido por primera vez consigo a su hijo. «Esa era su única y gran ilusión», sostienen los hermanos, que en tres años no han visto al pequeño ni han recibido ningún tipo de pésame o gesto de empatía por la familia materna.

Según lo expuesto en el juicio, ese fue el móvil, el rechazo a que el padre pudiera estar con su hijo pequeño, como habían determinado los juzgados. Nadie pronunció una mala palabra sobre Luis Salazar, retratado como un padre separado sin motivo de su hijo. «Era muy buena persona», señalan sus hermanos. La familia ha dejado la impronta de merecer ese mismo elogio. «Son gente que deja huella, realmente buena», apuntan los agentes policiales que llevaron el caso.