Juicio por el asesinato del benaventano Luis Salazar: El autor confeso encara una dura pena que pende del ensañamiento

La vista oral del juicio por el asesinato de Luis Salazar a manos de su suegro ha llegado a su fin. El jurado está llamado hoy a primera hora de la mañana para deliberar sobre lo escuchado en la Audiencia Provincial desde el pasado lunes. Tras atender ayer, por último, las explicaciones del equipo forense que hizo la autopsia al cadáver, el fiscal mantiene su petición de 22 años de prisión por un delito de asesinato. La acusación particular pide 25 y la defensa entre 7 y 12, por homicidio. El autor confeso está acusado de matar con una treintena de cuchilladas a su yerno, en trámites de separación de su hija, para evitar que pudiera pasar el fin de semana con su nieto tras ser atendida judicialmente la petición del fallecido para disfrutar de un calendario de visitas.

Lo último que ayer se escuchó en la sala del juicio fue a Juan Antonio Felipe Román, de 72 años, diciendo que está «arrepentido». Pidió perdón a los familiares de la víctima «por la pena» que les ha causado. Lo hizo apenas unos minutos después de que la acusación particular le reprochara que no hubiera hecho gesto alguno de empatía hacia la familia de su yerno durante los tres años que han pasado desde el crimen. «No tendríamos problema en perdonarle si dijera dónde está el cuchillo con el que mató a nuestro hermano y contase cómo lo organizó y quién le incitó», explicó a este diario Segismundo Salazar, portavoz de la familia.

Los forenses no aportaron mucho más de lo que el día antes habían declarado los integrantes del grupo de inspecciones oculares de la Policía Científica. No fueron tan contundentes como los agentes a la hora descartar por completo una posible pelea previa entre acusado y víctima antes del ataque, pero subrayaron que no había indicios que avalaran la defensa propia que alega Felipe Román. En la primera sesión del juicio, el acusado dijo que todo había comenzado con una discusión en la que su yerno le cogió «en volandas» y le arrojó contra el fregadero de la cocina de su casa, a lo que respondió cogiendo un cuchillo y «pinchándole» en la barriga. No se acuerda de más. Los forenses, como antes habían hecho los policías, recrearon el brutal ataque olvidado por el autor. Apuntaron que tres de las casi treinta puñaladas fueron mortales. La de la muñeca le llegó a seccionar el radio, la del abdomen le cortó el riñón en dos y una de las del cuello le cercenó todo el paquete vascular de la garganta. Se utilizó un «cuchillo tipo machete», causando una «enorme hemorragia».

Los peritos recalcaron que Luis Salazar se mantuvo vivo durante todo el ataque, más allá de que su fallecimiento fuera rápido después. Este hecho tendrá su relevancia a la hora de que el jurado decida si hubo ensañamiento, es decir, si se causó, como argumenta el fiscal, «un dolor y un sufrimiento absolutamente innecesarios»

Asumida la autoría del crimen, es el citado ensañamiento y la posible existencia de alevosía lo que determinará si el acusado es condenado por asesinato o homicidio, como reclama la defensa. Luego están los posibles eximentes de confesión y arrepentimiento. Es en este terreno donde ayer acusación y defensa presentaron batalla. Al ser ante un jurado popular, se esmeraron especialmente en ornar sus conclusiones. El fiscal esgrimió con eficacia lo pertinaz de lo que definió como una «ataque brutal, rápido y sin dar opción a la defensa». Sostuvo que hubo alevosía, ensañamiento y solo una confesión parcial (simple), ya que el ministerio público entiende que Felipe Román dificultó la investigación «tirando el cuchillo al río». Especialmente incisivo fue el fiscal a la hora de valorar la legítima defensa. Tras esgrimir todas las pruebas que descartan una posible lucha entre víctima y verdugo, recalco que aún asumiendo un posible forcejeó en ningún caso se puede hablar de proporcionalidad tras las 25 puñaladas asestadas. «El acusado ha mentido y ha ocultado el arma, actuando de manera sorpresiva y sin dejar ningún tipo de desorden tras provocar una carnicería», apuntó por partes.

Buen comportamiento

La acusación particular supo completar la contundente intervención del fiscal humanizando las conclusiones finales. El abogado Ignacio Botas no quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar ante el tribunal el comportamiento de los hermanos de Luis Salazar, que han seguido todo el proceso como público sin poder dejar de llorar, pero sin permitirse ningún desahogo fuera de lugar. Como contrapunto se refirió al acusado: «En ningún momento hubo ni un gesto de desaprobación ante lo que escuchaba. Incluso parecía estar dormido y en tres años no ha salido de su boca ni un lo siento». El que pronunció ayer llegó demasiado tarde y sonó a gesto hacia la galería, o mejor dicho, hacia el jurado. El letrado sostuvo que «todo fue preparado». También afeó la conducta de la mujer e hija del acusado: «Cuando la policía fue a su casa tras el crimen no preguntaron ni lo que había pasado».

La defensa, pese al poco hilo que el juicio ha puesto a su disposición, logró ayer tejer un alegado cuando menos hábil y de manera competente, según se reconoció en los corrillos posteriores. El abogado Antonio Pineda puso en entredicho todas las pruebas aportadas contra su cliente: «Hemos escuchado muchas hipótesis y conjeturas». No tuvo reparos en subrayar que «varios agentes han faltado incluso a la verdad» y afirmó que si el acusado no hubiera confesado «no habría pruebas contra él». Sin dejar de tachar de «deleznable» el crimen, rechazó la alevosía y apeló al «buen criterio» del jurado para determinar si hubo ensañamiento.