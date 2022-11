Las XIII Jornadas de Naturaleza y Montaña de Benavente han comenzado acercando hasta la ciudad una serie de proyectos, de marcado ámbito solidario y también de carácter deportivo. Y lo ha hecho el Club Montañero Benaventano de la mano del guía de montaña Lur Uribarren y Elena Sagaseta de Ilúrdoz, coordinadora en España de la Fundación Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya.

La jornada ha permitido conocer al alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza, que protagonizó más de 200 expediciones al Himalaya, escalando y llegando a la cumbre de 12 ochomiles. Iñaki falleció en mayo de 2008, durante la ascensión al Annapurna, donde sufrió daños cerebrales y un edema pulmonar, recuerda Sagaseta. “Iñaki tenía en mente devolver al Himalaya todo lo que le había dado. Era un proyecto deportivo y solidario que no pudo llegar a ejecutar. Un proyecto que, a nivel solidario, quería poner en marcha con el fin de ayudar a los más necesitados del Nepal y de aquellas poblaciones vinculadas al Himalaya”.

Nace así la fundación que lleva su nombre, con el fin de conservar y difundir la memoria de Iñaki Ochoa de Olza y finalizar sus proyectos de cooperación inacabados en vida. Son proyectos dirigidos, sobre todo, a ayudar a los niños y hacerles la vida “más fácil”. Entre las iniciativas planteadas por Iñaki Ochoa estaba construir un orfanato en Katmandú, un hospital infantil en Pakistán y unas escuelas en, Nepal, Pakistán e India, donde se encuentran los niños más desfavorecidos de los tres países que albergan montes de más de ocho mil metros de altitud.

“Su debilidad siempre eran los niños y siempre intentó ayudar a los niños de Nepal. Cada vez que iba intentaba hacer algo, pero en su cabeza tenía un macro proyecto que no pudo llevar a cabo”, recuerda Elena.

Desde la creación de la fundación no han parado de trabajar en dos líneas concretas: la sanidad y la educación.

“Se han remodelado escuelas, se han reconstruido casas tras el terremoto de Langtang, y ahora estamos con un proyecto activo que es el hospital para la gente del valle en Makalu. También queremos construir en Sedowa un albergue comedor para que los niños puedan quedar allí internos y está en proyecto realizar una ecohuerta para que puedan abastecerse y no resulte tan costoso mantener abierto el comedor. A las escuelas de Primaria del Valle también vamos a llevar litros de agua para que no se pongan enfermos por consumir agua no potable”, explica la coordinadora.

Para la realización de estos proyectos la fundación cuenta con ayudas públicas, con la ayuda de los socios y donantes de material solidario pero también con diversas iniciativas que llevan a cabo a lo largo del año como la impartición de charlas, comidas solidarias y otras iniciativas con las cada cual puede colaborar como desee. “Hay abierto un abanico de posibilidades, además de los donativos, se puede becar a algún niño para hacerle la vida más fácil en el lugar donde vive, o siendo voluntario de la fundación”, señala la coordinadora de España.

“Vamos a hacer un trekking en Nepal alejado de lo turístico”

A las iniciativas solidarias puestas en marcha para ayudar a la población de Makalu, este año, entre los días 25 de noviembre y 15 de diciembre la Fundación SOS Himalaya tiene previsto realizar una actividad deportiva en la que estará Lur Uribarren como guía de montaña. “Haremos un trekking hasta el campo base y van a poder conocer el hospital, los proyectos, a la gente y que los que tienen los niños becados también van a poder conocerlos”, explica Lur.

Añade, además que “este trekking al final, vamos a decirlo así, es de los más salvajes que hay en Nepal porque no está preparado para el turismo. Va ser una novedad para ellos y para nosotros. Yo creo que la gente que va es gente que le gusta la montaña y saben bien a donde va y va a ser algo muy bonito. Tanto por la parte solidaria, como la sentimental”.

Esta experiencia nada tiene que ver con las imágenes que en los últimos años se difunden sobre las excursiones multitudinarias en el Himalaya. Desde SOS Himalaya aseguran que “otro himalayismo es posible” y Lur explica que “la verdad es que las últimas expediciones que he hecho han sido en invierno, fuera de temporada alta y hemos andado bastantes solos. Pero en temporada alta es una feria. No me gusta pelearme en un campo base para coger sitio. Está todo desfasado”.

El proyecto previsto por SOS Himalaya pretende desvincularse de esto. “Nepal es la meca del alpinismo y en el momento que ves cómo te acogen allí te sale desde dentro ver qué puedes darles a cambio”.