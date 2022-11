El Partido Socialista de Benavente ha calificado como “un desastre” y la “demostración del abandono deliberado de Benavente por el mero hecho de que el PP no gobierna” en los presupuestos de la Junta de Castilla y León.

El procurador socialista en Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, y el secretario general del PSOE de Benavente y alcalde de la ciudad, Luciano Huerga, han valorado las aportaciones económicas previstas para 2023 por la Junta de Castilla y León para Benavente y comarca. “Cuesta mucho encontrar partidas, cifras o actuaciones en Benavente y comarca. Parece que la Junta no tiene las competencias de las actuaciones básicas en esta zona”, lamentó Huerga.

Cifró en 3,7 millones de euros “siendo generosos” la aportación económica consignada para Benavente, mientras que “para la comarca no aparece nada en los presupuestos”. Y lo comparó con la aportación prevista por el ejecutivo central de 5,3 millones de euros para Benavente y 25 para la comarca. “Los presupuestos de la Junta son deplorables y maltratadores con la comarca”, incidieron los socialistas.

Las críticas se centran en las cuantías concretas destinadas a proyectos como el del Puerta del Noroeste del Plan Territorial de Benavente y comarca, para el que se destinan 1,8 millones tal y como había anunciado la Junta tras la comisión de seguimiento celebrada en Benavente. Señala Huerga que “no viene con previsión plurianual. Si no está prevista, lo que vienen a decir es que a Benavente le van a destinar 1,8 millones de euros para el Puerta del Noroeste. Mañueco en 2019 anunció 10 millones de euros y el año pasado que lo que hiciera falta, pues lo que hace falta son 7 millones de euros para el Puerta del Noroeste. La Junta dice que ha habido un incremento del presupuesto y es falso. El coste del proyecto es de 12,4 millones. En el BOCyL ya se recoge en la fase cero que serían necesarios 12,6 millones de euros”.

El PSOE de Benavente exige a la Junta y a Mañueco que cumpla con su palabra con el Plan Territorial de Fomento y dote de financiación necesaria del Puerta del Noroeste. “No se puede jugar con la esperanza, ilusión d los benaventanos para intentar dilatar la consignación de los fondos”, señala Huerga. Recuerda Huerga que este Plan de Fomento es competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León.

Para el proyecto de la estación de autobuses, valorado en cerca de un millón, 50.000 euros

Se refieren los socialistas a las dotaciones presupuestarias concretas de la Junta de Castilla y León para 2023 en materia sanitaria para el que vuelve una consignación de 19.600 euros para el Centro de Salud Benavente Sur “que nunca acaba de llegar”, lamentó Martín Benito. El procurador socialista recordó la petición de una dotación de soporte vital básico para Camarzana y Santibáñez de Vidriales que no viene reflejada y “tampoco vemos reflejado nada para la mejora sanitaria de Benavente y el Hospital Comarcal”. Se congratuló de los 1,9 millones de euros para la Residencia Mixta, y recordó que es “gracias a los fondos transferidos desde el Gobierno de Sánchez”. Lamentó también que no hay una apuesta clara por las comunicaciones “vitales. La más cercana para nosotros es la ZA-111, que une Rionegro del Puente con Cubo de Benavente y que lo hemos reclamado en las Cortes y dijeron que no era prioritario”. Huerga por su parte incidió en otros proyectos “prioritarios” para Benavente como la reforma de la estación de autobuses para la que se destinan 50.000 euros para un proyecto ya elaborado y cuantificado en un importe de cerca de un millón de euros.