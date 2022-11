"El sonido en el cine es importantísimo a la hora de transmitir las emociones"

Hace algo más de veinte años Álvaro Martínez Salgado (Benavente, 1978) estaba localizando minas antipersonales en Bosnia y en Kosovo.

Era militar profesional y por ello fue condecorado tres veces por la OTAN y distinguido por el Ejército de Tierra. Un buen día dejó el Regimiento de Especialidades de Ingenieros Número 11 de Salamanca y comenzó a estudiar mezcla de sonido, alentado por su pasión por la música electrónica.

Desde hace 17 años trabaja como mezclador cinematográfico de Tecnison EVA. Discípulo de Jorge Lerner, el mezclador con más mezclas Dolby de Europa, Álvaro Martinez ha trabajado en los estudios de East Hollywood, y Burbank, enLos Ángeles; en el mítico SkyWalker Sound, de George Lucas, en San Francisco; en los estudios londinenses de Shepperton, propiedad de Ridley Scott, Technicolor y Deluxe .

La lista de películas, series y doblaje de actores es realmente amplia. El sonido que se escucha en series como The Crown, Black Mirror, The Big Bang Theory, Como conocí a vuestra Madre, Anatomía de Grey o Sons of Anarchy, entre muchas otras, es trabajo de Álvaro Martínez.

Su impronta está también en las películas Gru, Minions, Jurassic World, Animales Fantásticos, Mascotas, Canta, 50 Sombras de Grey, Super 8, Watchmen y King Richard entre muchas otras.

Ha trabajado y trabaja con actores de doblaje como Ramon Langa (la voz de Bruce Willis), Carlos Ysbert (Hommer Simpson Miguel Angel Garzón (Neil Patrick Harris), José Luis Gil, Cuesta d ela serie Aquí no hay quien viva y voz de Woody Harrelson, Buzz Lightyear o el padre de Nemo, Mar Bordallo (Drew Barrymore y Jessica Alba) Nikki García (Jasmine en Aladdin y voz de Google), Paloma Porcel (Sarah Jessica Parker, de Sexo en Nueva York) u Begoña Hernando (voz de Marge Simpson) o la mítica Matilde Conesa.

Y con actores y actrices de imagen. La lista es también interminable. Ana de Armas, Luis Tosar, Andreu Buenafuente, Silvia Abril, Jason Isaac, Santiago Segura, Florentino Fernández, Concha Velasco, o Michelle Jenner, son algunos de ellos.

En esta entrevista habla de la importancia del sonido en el cine, de la situación por la que atraviesa, y del impacto de las series para plataformas.

—¿Cómo fueron sus comienzos en la mezcla del doblaje cinematográfico?

—Después de siete años en el ejército decidí dedicarme a lo que me gustaba, que era el sonido. Siempre, desde pequeño, fue mi pasión. Hice un máster. En realidad es una carrera en Reino Unido, lo que pasa es que aquí no tiene homologación. Para las prácticas me llamaron de un estudio. Me gustó tanto el mundo del doblaje para cine y para televisión que me quedé. Me ofrecieron un primer contrato meses antes de acabar los estudios y acepté.

—¿Sigue en la misma distribuidora desde sus comienzos?

—La empresa donde trabajo se llama Tecnison. Es una de las empresas legendarias del doblaje y del sonido en España. El año que viene cumple 50 años y de ellos yo llevo ya 17.

—Me imagino que lo más granado del firmamento del doblaje ha pasado por el estudio.

—Trabajamos con las voces más emblemáticas del doblaje de España. Y no solo con las de doblaje. También con muchos actores de imagen que vienen a doblar películas. También presentadores de televisión, cantantes, influencers, deportistas… El mercado del doblaje está abierto a famosos de distintas procedencias.

—¿Es larga la lista entonces?

—Sí, desde Florentino Fernández en toda la saga de Gru, Santiago Santiago Segura, Andrea Buenafuente, Silvia Abril, Luis Tosar, Ana de Armas, Ana Milán, Concha Velasco… Son cientos en realidad.

Estoy muy satisfecho de las sagas de Gru y Minion pero si tuviera que quedarme con un trabajo ese sería Zodiac en el que fui asistente de Jorge Lerner

—¿Qué actores hay detrás de algunas de las voces de actores norteamericanos o extranjeros?

—Probablemente la más reconocible por el público es la voz de Bruce Willis, que es la voz de Ramón Langa, que es un actor como la copa de un pino. La voz de Batman, que es Claudio Serrano, o Dani Garcia, que dobla la voz de Brad Pitt. Son algunos de muchos.

—¿Cómo ha sido su experiencia profesional en estos 17 años?

—Muy positiva y de mucho crecimiento. Empecé en Tecnison cuando, a pesar de ser una empresa histórica, en realidad era una empresa que tenía cuatro salas de grabación. Con el esfuerzo de todos estos años ha crecido a unos niveles que no podíamos imaginar. Ahora tenemos diez salas de grabaciones en Madrid y acabamos de abrir otro estudio en Madrid con otras cinco salas. Hay sedes en Valencia y Barcelona con más salas y eso no has llevado a que nos compre un grupo multinacional y hay sala en París, Berlín, Roma... La experiencia ha sido de constante evolución haciendo cada vez proyectos y películas más grandes, trabajando para Paramount, Warner, Netflix, HBO, Disney, Movistar. Una experiencia de crecimiento.

—¿Completó formación en Londres y Estados Unidos?

—La formación la hice a través de la Universidad de Middlesex en el Reino Unido e intercalaba los estudios en Madrid y en Londres. Una vez que acabé y empecé a trabajar, para acabar la formación me enviaban a Estados Unidos, a Hollywood y a Burbank en Los Ángeles. Y algo que resultó increíble, porque nunca jamás imaginé que pudiera sucederme fue ir a mezclar a SkayWalker, al norte de San Francisco, que es el estudio de sonido de George Lucas, el mejor estudio de sonido del mundo. Allí tuve la inmensa fortuna de mezclar dos películas…

—¿Cuáles fueron?

—Cowboys contra Aliens, con Harrison Ford y Daniel Craig, y Super Ocho, de Steven Spielberg. Películas con presupuestos gigantes y se dio la circunstancia de que estando allí, un jueves, que era el día de la barbacoa, fuimos a comer y de repente en la mesa de al lado estaba comiendo unas costillas George Lucas. La verdad es que no me atreví a dirigirme a él, me quedé paralizado.

—¿Viajar para mezclar sigue siendo habitual?

—Hasta la pandemia salía todos los años una o dos veces a mezclar fuera. Sobre todo a Londres, un par de películas al año. Después de la pandemia no ha terminado de volver arrancar todo y estamos mezclando en Madrid.

—En estos últimos años parece que ha habido una caída de la producción cinematográfica y un aumento de la producción de series y películas para plataformas. ¿Hasta qué punto?

—Sí, es una evidencia que la taquilla de cine ha ido en descenso en estos últimos años y la explosión de las plataformas tiene mucho que ver. Ha habido un boom en la producción de películas y series destinadas a plataforma porque han irrumpido en el mercado Netflix, HBO, Disney, Amazon, ahora Paramount va a abrir también en España, en Estados Unidos hay tres o cuatro plataformas fuertes más. Y es verdad que esto ha dañado la taquilla del cine, pero también son productos diferentes.

—¿Cuáles son esas diferencias?

—No es lo mismo ver una película en casa que verla en el cine. La experiencia es completamente distinta. En el cine se para el mundo durante dos horas y al entrar en la sala te metes de lleno en la película. En casa ves la película pero escuchas también el taladro del vecino o las voces y sonidos de la vida cotidiana. Si yo estuviera viendo La lista de Shindler en un momento de mucha emoción y de repente se escucha también un taladro, esa experiencia que el director creó para ese momento cinematográfico alucinante quedaría cortado. Esto en el cine no pasa.

He visto durante tres años como ha crecido CorteraFest pero en Camarzana de Tera ha sido precioso ver asistir y participar a la gente mayor

—¿Es distinta la mezcla entonces para cine que para televisión?

—Claro. Totalmente. Para cine tenemos un rango dinámico, la diferencia entre el nivel de sonido más alto y más bajo, y es muy amplio, por no decir infinito. Como la sala está en silencio se pueden poner susurros muy livianos y sutiles y el público los va a escuchar. Esto para la televisión no puede ocurrir porque la vida suena, y suena la lavadora, los niños, el tráfico, el whatsapp. Entonces el rango es mucho más estrecho. Todo suena más o menos igual en televisión. Sin embargo en el cine puedes escuchar un susurro muy débil o una explosión que te haga mover las tripas. Hay diferencias de frecuencia y de volumen en el cine que hacen que la experiencia sea completamente diferente. En los cines hay altavoces enormes y esto se nota especialmente en los graves que es la frecuencia que directamente casi sentimos en el cuerpo más que en los oídos. El cine tiene un componente físico brutal. Esto en unos altavoces domésticos es muy difícil de reproducir. Por ello el sonido es importantísimo a la hora de transmitir emociones.

—¿De qué trabajos está más satisfecho?

—Estoy satisfecho de las sagas de Gru y Minion, que las he mezclado yo todas. Me acompañan donde voy y soy fan. Y como he hecho tantas versiones ya, creo que son cinco, me gustan mucho. Pero si tuviera que quedarme con un trabajo, es uno que no mezclé yo, en el que fui asistente de mezclas de Jorge Lerner que es también mezclador de Tecnison con una experiencia brutal, será la persona que más mezclas dolby ha hecho en Europa a día de hoy, y es la película Zodiac, que es una obra maestra. El sonido de esa película es brutal y la mezcla que hicimos, en mi caso editando los diálogos y ayudando a Jorge y desplegando su maestría, creo que nos quedó perfecta. Tanto esa como El caballero oscuro de Batman. Fueron dos películas que nos llevaron muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Las mezclamos mano a mano los dos y creo que el resultado es brutal. Cada vez que las veo me doy cuenta de detalles que hicimos de los cuales estoy muy orgulloso.

—¿Cuánto tiempo se tarda en completar una mezcla?

—Antes este tipo de películas llevaban unas tres semanas de mezcla. Solo la mezcla, luego está la grabación, la edición y más, que son procesos más largos, la traducción, la adaptación… Ahora, como ha cambiado todo, lleva más o menos una semana. Trabajamos muchísimas horas y de hecho no paramos. Tenemos turnos de 24 horas funcionando. Las películas de cine, que es a lo que me dedico yo sobre todo, suelen tardar una semana, aunque siempre hay excepciones. Si tienes a dos actores hablando en un supermercado tardas un día y medio, si tienes El señor de los anillos tardas dos semanas o tres. Pero el estándar es más o menos una semana.

—¿Cuánto ha cambiado la tecnología, el software y como ha influido en la mezcla de sonido?

—Cuando yo empecé se utilizaban multipistas. Grabábamos en analógico, imágenes en Betacam y demás… Pero con el aumento de potencia de los ordenadores ha cambiado. En realidad el software siempre ha sido capaz de hacer cosas, pero la potencia de los ordenadores limitaba mucho el número de pistas o de efectos que podías agregar. Hoy tienes potencia ilimitada y con un ordenador haces prácticamente todo. Tenemos unas consolas enormes, pero ya no son consolas de verdad, en realidad son ratones muy caros y muy grandes. Son controladoras del software que utilizamos que es Pro Tools. En la industria, vayas donde vayas, a cualquier sitio del mundo, y yo he estado en más de veinte estudios en el extranjero, casi el cien por cien utilizan Pro Tools. Es la Fórmula 1. A ciertos niveles es Pro Tools en el 99,9% de los casos. Es un estándar y un espacio de lenguaje común.

—¿No se ha atrevido con la música?

—Entré en el mundo del sonido por la música. Lo que pasa es que luego descubrí que el mundo del cine me gustaba y me cautivó. Pero yo empecé en el mundo de la música. Empezamos a pinchar en Benavente con 14 años cuando ser Dj no es lo que es ahora, que está de moda y hay gente reconocida. Hace treinta años un Dj era una persona rara que ponía música mientras los demás se divertían, un friki. Y en Benavente nos juntamos unos cuantos frikis y teníamos un colectivo llamado Salsah y yo estoy orgulloso también de haber llevado esta parte de la música electrónica más underground y fuera de los circuitos comerciales a Benavente. Estuvimos en la Sala Buda. Llevamos a Benavente un tipo de música, que prácticamente no existía en Castilla y León, como en locales de Amsterdan o Berlín, con todo en vinilo. Con 15 años teníamos que ir a Madrid en autobús comprar los discos y volver en el día para pinchar. Todo muy romántico, en pequeño y casero.

El cine es un tipo de ocio que cala hondo en las personas y nos lleva acompañando un siglo y creo que volverá a tener épocas mejores

—Su participación en el CorteraFest es recurrente desde que comenzó. ¿Cómo ha sido la experiencia?

—Llevan tres años y en este, en Camarzana, la acogida ha sido brutal. El festival se llenó de gente todos los días. Había actividades de doblaje y vinieron personas muy relevantes como Paloma Porcel, la voz de Sarah Jessica Parker, de Sexo en Nueva York, o Carlos Ysbert, la voz de Hommer Simpson. Contactaron conmigo porque son gente de la zona y que conozco porque tiene relación con el cine y me pidieron formar parte del jurado. He estado encantado y este año, de los tres en los que he visto el crecimiento, ha sido muy bonito llevar la cultura del cine a Camarzana de Tera y a la gente mayor asistir. Nosotros cogemos el coche y vamos al cine, pero ellos están en el pueblo con sus cosas y no se mueven. Por eso me pareció precioso que participaran y asistieran por las noches.

—¿Qué futuro le augura al cine desde la visión que le permite su profesión?

—Creo que todo es pendular y que en el cine y en otras industrias pasa lo mismo. Hay años de auge y años de pasarlo mal. Pero creo que el cine volverá a tener épocas mejores. De hecho la taquilla se empieza a recuperar y creo que la gente volverá a las salas y se va a dar cuenta de que es un ocio increíble. Un lugar donde durante dos horas ríes y te emocionas y te remueves por dentro, como leer un buen libro que te lleva a sitios que de normal no estás. Y eso en la televisión, a día de hoy no ocurre. La sensación física es diferente, es como leer un ebook o leer un libro. Hay una cuestión física y sensorial, una relación física que es difícil de explicar. Yo recuerdo todas las películas que veo en el cine, pero no las que veo en casa. Es un tipo de ocio que cala hondo en las personas y nos lleva acompañando un siglo y creo que volverá a tener épocas mejores.