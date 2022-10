Ganas de pasarlo bien para terminar el mes

Con la llegada del final de mes son diversas las citas lúdicas que se viven en Benavente. Los niños disfrutan ya esta semana de característicos disfraces relacionados con la fiesta de Halloween que se han visto pasear por las calles de la ciudad. En algunos colegios es habitual la celebración de esta festividad como en el colegio bilingüe de Educación Infantil y Primaria de Buenos Aires donde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos prepara su particular fiesta en la que la diversión es la protagonista de la tarde.

Esta fiesta tuvo lugar ayer. Y volvió a celebrarse el concurso de calabazas en que se ha visto algo menos de participación que en ediciones anteriores a la pandemia. No ha desmerecido, no obstante, la participación en esta concurso en el que se han otorgado premios para las mejores calabazas de los cursos de Infantil y de Primaria, tras la decisión de un jurado que ha valorado la originalidad de las creaciones. Los niños han disfrutado también de su particular fiesta y no han faltado disfraces y maquillajes de lo más terroríficos.

Otros centros escolares han optado por celebraciones distintas como el magosto en el colegio Virgen de la Vega, gracias a la colaboración de docentes y de alumnos del último curso del centro que han colaborado en el reparto de los cucuruchos con castañas asadas. También se dispuso un photocall en el que los más pequeños se hicieron sus particulares fotografías de Halloween.

Además, comenzó ayer la particular fiesta de Halloween propuesta por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud. En la tarde de ayer se llevó a cabo una especial masterclass de baile para preparar el desfile previsto para el próximo lunes por el centro de Benavente a partir de las siete y media. También está previsto el reparto de chocolate en la Plaza Mayor a partir de las 20:30 y una sorpresa especial en La Madera, una hora más tarde.