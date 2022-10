El PSOE de Benavente denunciará ante el Procurador del Común y el Portal de Transparencia la negativa del Consorcio Provincial de Incendios a aportar el expediente de contratación como secretaria de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benavente, Beatriz Asensio, alegando que esa información puede afectar a terceros, según ha anunciado la Agrupación Socialista en un comunicado.

La Diputada Provincial y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benavente, Sandra Veleda, solicitó en marzo acceso y copia al expediente del proceso selectivo en su calidad de vocal del Consejo Directivo del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Zamora.

El PSOE afirma no tener constancia de la existencia de proceso selectivo alguno, así como del proceso de contratación de la Secretaria del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, salvamento y protección civil de la Provincia de Zamora, puesto que ocupa la habilitada nacional Beatriz Asensio.

La respuesta del presidente

El PSOE solicitó también además de copia del informe de justificación de la subvención concedida a la Mancomunidad Tierra de Campos durante los años 2020 y 2021.

"La contestación remitida por el Presidente del Organismo, José Luis Prieto no deja de ser sorprendente, ya que no solo no aporta información sobre el procedimiento a seguir en la contratación sino que niega el acceso justificando que “puede afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados”, afirma el PSOE.

La respuesta de Prieto argumenta que la información “pudiere afectar tanto a la entidad local Mancomunidad Tierra de Campos como a Beatriz Asensio Boyano, funcionaria de Carrera con Habilitación de Carácter Nacional, actual secretaria, del Consorcio Provincial".

“Solicité en marzo el expediente al proceso selectivo de la secretaria del Consorcio de Bomberos y sino existiera el expediente de la contratación, yo como miembro del órgano rector con lo cual tengo derecho a ver la documentación y tienen el deber de dármela, esto es una falta de transparencia y me obligan a pensar ¿qué tienen que esconder?", afirma Veleda.

"Si el proceso se ha realizado legalmente no hay porqué negar la información que solicito” agrega Veleda, que solicitará nuevamente esta información "dentro del derecho" que la asiste y, en caso de de persistir en la negativa, "pondrá esta situación en conocimiento del Procurador del Común y del Portal de Transparencia".