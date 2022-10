La Cátedra de Valores Democráticos y Género crea conciencia contra la desigualdad en Benavente y comarca

Benavente y varios ayuntamientos de la comarca de Los Valles acogen estos días formación a cargo de Isabel Tajahuerce, directora de la Cátedra Extraordinaria de Valores Democráticos y Género. “El objetivo de esta iniciativa es llevar esa formación a poblaciones de menos de 20.000 habitantes y lo que hacemos es plantear unos temas fundamentales de igualdad y aprovechamos para hacer investigación. Valoramos cuál es la demanda en estos lugares sobre igualdad, lo que se sabe y no, y si se establece en esa población una relación directa entre igualdad y los valores democráticos”, señala Tajahuerce.

En las zonas rurales hay aspectos que se repiten, según explica, como la figura de la mujer que trabaja en el campo y en casa pero no tiene reconocido ese trabajo de ningún modo, el tabú que sigue siendo la violencia de género en el mundo rural, o el desconocimiento absoluto de la Ley de Igualdad, guiados más por mensajes en los medios de comunicación que por el acercamiento a la propia ley.

Benavente, Santa Cristina de la Polvorosa, San Cristóbal de Entreviñas, Castrogonzalo o Fuentes de Ropel son algunos de los lugares donde ha llegado esta formación. “Es una formación presencial de corta duración que nos permite una primera toma de contacto. Se trata de que tenga un carácter interactivo con el fin de detectar las necesidades existentes en materia de igualdad. De modo que es una primera actuación y después regresaremos para valorar cómo ha impactado la formación recibida. También se difunde material escrito y audiovisual entre los participantes de la formación presencial”.

En Benavente la formación se ha dirigido a personal municipal, así como Protección Civil, bomberos y Policía Local.

“En la exposición de estos cursos lo que hacemos es explicar qué es la desigualdad para que se entienda bien qué es la igualdad, que no es otra cosa que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y libertades. Nos encontramos que a día de hoy es obvio que las mujeres no tienen la propiedad igual que los hombres, que existe una brecha salarial de género, no existe igualdad en esta materia ni en España ni en el mundo entero. Nos dicen que en la administración pública sí ganan lo mismo pero la realidad es que accedes a cargos diferentes que tienen atribuidos unos complementos que hacen que no sea lo mismo lo que gana una mujer y un hombre. Existen profesiones masculinizadas y otros feminizadas, muchas veces escuchamos en estos cursos que son sus preferencias. Pero lo cierto es que el proceso de socialización y la educación hacen que desees unas cosas y otras. En función de esos referentes construyen su vida”.

Mujeres en el mundo rural

En el análisis en los pueblos de esta zona, que no difiere mucho de lo que ocurre en otros lugares de la geografía nacional del ámbito rural, “nos encontramos con muchas mujeres que son amas de casa y te dicen que no trabajan, pero lo cierto es que todas trabajan y mucho. Se ocupan de menores y mayores, trabajan en el campo sin pensión y sin nada, muchas veces porque se trata de un negocio familiar. Por desgracia sigue existiendo la desigualdad en la sociedad”.

Otro aspecto es el relacionado con la violencia de género en el mundo rural. “Nos estamos encontrando mucha gente que dice que eso entre las personas mayores no se da, que son los jóvenes de ahora. Hay mucha resistencia a hablar de las violencias que todos conocemos. Hay mucha resistencia a nombrar y visibilizar la violencia de género en el mundo rural”.

Con estos cursos “intentamos trabajar y activar conciencias. Que la gente se dé cuenta que tenemos muchos temas en materia de igualdad que mejorar, que nos están intoxicando continuamente. Lo que se hace es utilizar la violencia para mantener la desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres empieza por la existencia de la desigualdad con los hombres y a la vez es la herramienta más poderosa para mantener esa desigualdad”, asegura Tajahuerce.

En las sesiones formativas se ha puesto de manifiesto el desconocimiento de la Ley de Igualdad. “La mayoría de la gente tiene un imaginario de lo que es, esos fragmentos que trasmiten los medios de comunicación nada más que para atacarla. Sobre todo, algunos alcaldes más comprometidos y gente no tan comprometida se sorprenden con la ley y miran los puntos que les afectan. No nos quedemos con lo que nos cuentan”, señala. “Tenemos una distancia con lo jurídico muy grande. Cuando hablamos con las personas intentamos hacerles ver que no son incomprensibles estas dos leyes, la de Igualdad y la de Violencia de Género”.