El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer en Villabrázaro la ampliación del fondo inicial en un millón de euros para apoyar a estos autónomos que no tuvieron acceso a la línea de subvenciones convocada por la Consejería de Economía y Hacienda.

Esta segunda línea de subvenciones se convocará en los próximos días a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, a la que los ganaderos beneficiarios podrán dirigir las declaraciones responsables.

“Es verdad que hubo un sector que quedó fuera de las ayudas que inicialmente salían de la Consejería de Economía y Hacienda. He dado las instrucciones para que se puedan ampliar y todas las actividades, ganaderos, sector apícola y micológico, que hayan quedado fuera de las ayudas puedan acceder a los 5.000 euros que concedemos a los autónomos”, anunció Mañueco.

El presidente de la Junta explicó que ha ya dado instrucciones para que “de manera urgente” se ponga en marcha esta convocatoria “para que los ganaderos, apicultores y el sector micológico puedan acceder a las ayudas con una simple declaración responsable”.

Aunque la estimación realizada por la Junta se cifra en un millón de euros, Mañueco precisó que “si fuera necesario algo más, también estaríamos dispuestos a ampliar. Nuestro compromiso es no dejar a nadie atrás y esta es nuestra vocación”, dijo.

También especificó a preguntas de la prensa que respecto del alimento y del suministro “puede que en algún momento puntual haya habido alguna dificultad, pero con regularidad se está facilitando paja, pienso, forraje, bebidas, hemos puesto bebederos, depósitos” a las explotaciones afectadas, dijo.

“A lo que me estoy refiriendo es a que se garantiza el alimento y la bebida de todos aquellos ganaderos que por las dificultades provocadas por el incendio mientras esta situación dure, no de manera indefinida, está garantizado”, agregó, citando la primera convocatoria de ayudas a través de la Consejería de Economía y Hacienda.

“El sector apícola y micológico tienen que ir por la línea de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Como resumen: garantizar el agua y la alimentación de los ganaderos y además también ampliar a los ganaderos, a los apicultores, por la vía de una nueva convocatoria específica para ellos”.

Críticas a los Presupuestos del Estado: “son negativos para la región”

Mañueco se refirió también a los Presupuestos Generales del Estado, que calificó de “muy negativos” para Castilla y León. “Mi valoración no puede ser más negativa porque en unos presupuestos en los que se ha optado por el incremento del gasto, por el crecimiento económico, pues hemos visto que junto con Murcia, Castilla y León es la única comunidad donde bajan las inversiones”, dijo y añadió: “No sé qué le hemos hecho al Gobierno de Sánchez para que trate de manera tan negativa a Castilla y León y especialmente a Zamora”. Según su valoración “en Castilla y León las inversiones bajan un 4% y en la provincia de Zamora bajan casi el 7%. A mí me parece que es una valoración, la que tengo que hacer, negativa. Estamos hablando de una cifra histórica de gasto, de unos fondos extraordinarios, estamos viendo cómo además está subiendo los impuestos, pero, a Castilla y León y a Zamora, no llega ese retorno”, afirmó.