Consecuencias del fuego de La Sierra de la Culebra: Las tres ganaderías de este pueblo de Zamora piden comida para sus animales

“Abandonados”. Así se sienten los responsables de tres ganaderías de intensivo de la provincia zamorana, concretamente en Santibáñez de Tera, que se quedan fuera de todas las ayudas promovidas desde la Junta de Castilla y León para paliar las pérdidas sufridas por el sector tras el incendio de la Sierra de la Culebra

Lo cuenta la responsable de una de las ganaderías, Pilar Álvarez, quien pide “a quien corresponda, que nos traten igual que al resto. Nos sentimos abandonados, esa es la situación actual. Al ser ganaderías de intensivo nos han dejado fuera de todas las ayudas”, asegura.

La tragedia vivida este verano llevó a la pérdida de todas las medas de paja y algunos silos de maíz con los que contaban para dar de comer al ganado durante toda la temporada. Pilar cuenta con una ganadería de vacuno de leche de unas 230 cabezas por la que lucha por salir adelante día tras día.

La situación de ganaderos y agricultores afectados por los fuegos originados en la provincia de Zamora este verano se ha venido agravando también por la sequía a la que hace frente el sector primario. “Este año ha sido un año muy malo. No hay paja, no hay alfalfa y no hay forraje. Nosotros habíamos comprado a un precio y ahora, claro, está a otro. Todo está a unos precios desorbitados. Vamos tirando como podemos, teniendo que pagar a base de sacrificio y después de haberlo perdido todo. Hay que agradecer la paciencia que tienen algunos como los que nos sirven la paja, que nos conocemos de toda la vida y nos lo pone algo más fácil”, asegura.

La ganadera expone que ella, que además es concejala de Santibáñez de Tera, junto al alcalde de la localidad, mantuvieron un encuentro con la directora general de Ganadería y Agricultura la pasada semana. “Nos dijo que todos los ganaderos estaban súper contentos. Pero claro es que a todos los ganaderos de extensivo les siguen ayudando (algo de lo que yo me alegro) y a nosotros no porque, dicen, no lo han contemplado en la ley. Nos han dejado apartados. Somos los tres ganaderos de Santibáñez de Tera los que estamos fuera de las ayudas”.

Asegura también que el motivo de la administración para no repartir las ayudas también con ellos es que “dicen que con lo que necesita una ganadería de intensivo se le va todo el presupuesto de las ayudas. Y lo que nosotros decimos es que si tiene 100 euros lo repartan entre todos”.

Hace hincapié Pilar en que “además la gente se piensa que nos están ayudando. Y no es verdad. Al principio nos trajeron dos camiones solidarios a repartir entre los tres. Uno se lo quedó Alberto y luego otro Alfonso y nosotros. Después todo se ha quedado en buenas palabras, pero no ha habido más ayuda”.