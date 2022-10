Diversidad cultural como oportunidad de crecimiento de Benavente

Comienza una nueva edición, la quinta ya, de las Jornadas Interculturales organizadas por el Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Bienestar Social, con el fin de hacer visible el valor de la diversidad y la riqueza cultural de la ciudad, donde interaccionan personas de distintas nacionalidades que en estos días ponen sobre la mesa sus necesidades y muestran también parte de su propia cultura, la que tiene que ver más con las relaciones personales, la gastronomía o iniciativas educativas lúdicas de distinto tipo.

El inicio de las jornadas ha sido eminentemente técnico con la presentación de tres ponencias en la Casa de Cultura La Encomienda de Benavente. El concejal del área, Antonio Vega, hizo hincapié, en el interés de este gobierno municipal porque la inmigración se vea como “una oportunidad” para la sociedad.

También habló el alcalde, Luciano Huerga, quien señaló como máxima del ayuntamiento ante los inmigrantes la de “comportarse con la gente como nos gustaría que nos trataran”. Lamentó los discursos de “odio hacia los inmigrantes en un país como España, porque eso supone un problema de involución” y señaló que “debemos ser intolerantes con los intolerantes. La incitación al ocio no puede ampararse en la libertad de expresión”.

Oficina de Extranjería

Abrió las ponencias Miguel García Sante, jefe de la Unidad de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno de Zamora abordando las diferentes situaciones administrativas existentes en materia de inmigración. “Lo que comúnmente se llama “regularizar papeles” que es la regularización de los extranjeros en el país. Hay distintos trámites que tienen que realizar y muchas veces los desconocen”, explicó.

La iniciativa llevada a cabo en estas jornadas pretende acercar el funcionamiento de la Oficina de Extranjería de Zamora al ciudadano, intentando facilitarle herramientas telemáticas que pueda emplear, “intentar acercar ese mundo, esa legislación que a veces puede resultar difícil de entender por la cuestión cultural o idiomática o formas de actuación diferentes”, señaló el técnico, quien hizo hincapié en lo importante que es legalizar la estancia en el país para evitar posibles “abusos”.

Miguel tendió la mano a los inmigrantes y señaló que “la oficina está a su servicio para asesorarles, informarles de qué tipo de autorización pueden solicitar. Somos la administración del Estado pero al servicio del ciudadano extranjero. Les decimos que no tengan ningún miedo a ir allí. Da igual en la situación que estén. No somos servicios policiales, estamos allí para ayudarles. Siendo una provincia pequeña tenemos algunas limitaciones, pero estamos intentando mejorar algunos servicios como la atención telefónica”.

Cómo abordar la regularización

Señaló también a grandes rasgos que “hay diferentes modos de abordar la regularización. Dos regímenes, el comunitario para todos los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares, que pueden ser extracomunitarios, y el general, para todos los demás”.

Y añadió en una conversación previa a la charla que “cada autorización tiene sus requisitos y cumplir esos requisitos sí lleva tiempo. Hay una autorización que es la de la circunstancia excepcional por situaciones de arraigo que es la vía que suelen utilizar los ciudadanos en situación irregular. Para ello uno de los requisitos es llevar en España tres años. La tramitación como tal no se alarga mucho en el tiempo. Una oficina como la de Zamora está resolviendo en un mes”.

Preguntado por la situación de los refugiados ucranianos que con carácter excepcional están en España, señala que “por lo que me comentan asociaciones y ONG explican que Zamora suele ser una provincia de paso, porque aunque adquieran la protección en Zamora no se suelen quedar aquí. Prefieren irse a ciudades como Barcelona o Madrid, porque pretende volver a su país, y consideran que estas ciudades están más cerca, sobre todo, Barcelona”.

También contó su experiencia de vida Mahmud Traoré, senegalés llegado a Sevilla tras saltar la valla en Ceuta en 2005; y Nadia Otmani, presidenta de la Asociación Esperanza Al Amal, víctima de la violencia de género cuando recibió tres tiros de su cuñado tras intentar defender a su hermana de una agresión, abordó las claves para lograr una comunidad inclusiva.

Programa general

Las Jornadas Interculturales se trasladan hoy a la Plaza Mayor de Benavente con la participación de diecisiete asociaciones locales, entre ellas tres de inmigrantes. Darán comienzo a las 9:30 horas y hasta las dos y por la tarde de 17 a 20 horas.

Con el fin de crear conciencia de la cultura social y gastronómica existente en Benavente habrá una exposición sociocultural y gastronómica en la que se podrán degustar productos típicos locales y de otros países como República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Marruecos.

Catorce asociaciones sociales darán a conocer las actividades que realizan, proyectos de futuro o ámbito de actuación y desde la Concejalía se pretende sensibilizar a la ciudad de Benavente del papel social que cumplen estas asociaciones y poner en valor las aportaciones de la población inmigrante a la vida de la ciudad y combatir prejuicios. Puro Corte actúa a las 13 horas y habrá una actividad “minichef” a las 17 horas y espectáculo de calle a las 19 horas.