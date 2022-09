Apoyo unánime del Pleno de Benavente para instar la reforma de la estación de autobuses

El Pleno ordinario municipal de Benavente logró el apoyo unánime en dos de las mociones presentadas de modo conjunto por los partidos que forman parte del equipo de Gobierno, PSOE e IU.

Una de ellas para instar a la Junta de CAstilla y León al inicio del proyecto de reforma integral de la estación de autobuses de Benavente, así como la mejora de los servicios que se ofrecen en ella.

La Estación de Autobuses de Benavente fue inaugurada en el año 1989, hace ya más de treinta años, sin que se haya producido a lo largo de estas tres décadas una reforma integral de esta infraestructura, según se explicó en el Pleno. El hecho de que no se haya producido una reforma integral, ha llevado a ofrecer un aspecto muy deteriorado y manifiestamente mejorable. Es además, una infraestructura básica y esencial para la movilidad pública que tiene por objeto concentrar salidas, llegadas y tránsitos y que da servicio tanto a los vecinos de Benavente como de toda su comarca.

Al normal deterioro debido a la antigüedad de la construcción, se suman las faltas de mantenimiento, reposición de elementos obsoletos y reformas en su estructura, lo que hace que presente un estado de dejadez y desidia.

En 2009 el Procurador del Común elaboró un informe en el que instaba a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a acometer reformas en las instalaciones de las estaciones de autobuses de la Comunidad, porque muchas de ellas eran antiguas, planteaban dificultades de acceso para las personas con discapacidad y requerían un lavado de imagen. Entre estas estaciones se señalaba expresamente la estación de autobuses de Benavente y se invirtieron 70.000 en el cerramiento del muro y obras menores.

Este mismo año se anunció la inversión de casi 900.000 euros para realizar el proyecto de reforma de la estación de autobuses para 2023.

El Pleno insta ahora a la Junta para que incluya en los presupuestos de 2023 fondos necesarios para la reforma integral y que realice la mejora de servicios básicos. El PP pidió a PSOE e IU que soliciten también al Ministerio la ampliación del servicio de transporte de larga distancia en Benavente; mientras que Ciudadanos señaló el Centro de Transportes como un lugar más adecuado para una estación de autobuses. Apoyo unánime también para pedir a la Junta que no elimine partida alguna destinada contra la violencia de género.

No hay acuerdo en los puntos relacionados con recursos presentados

No se logró acuerdo en el resto de puntos como la desestimación del recurso de reposición interpuesto por el PP contra el acuerdo plenario que aprobó el convenio entre Ayuntamientos de Benavente y Astorga y Ecoastúrica, S. L. Ciudadanos votó en contra haciendo hincapié en que “en casos excepcionales el alcalde tiene capacidad para tomar decisiones con carácter personal”; mientras que Asensio, del PP incidió en que “la cesión del camión y el trabajador se hizo sin protección alguna” y recordó que “cuando se cedió no existía convenio alguno”. IU lamentó que la oposición “siga con su mantra, a pesar de informe jurídico, información dada e informes técnicos presentados”. Mientras que Mariño, del PSOE, consideró que “les gusta mucho la oposición administrativa. No sé si es por insolvencia, vaguez o mala fe”.

Tampoco lograron el respaldo de la mayoría los recursos presentados por Ciudadanos.