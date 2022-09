El Grupo Municipal del PP en Benavente presenta a través de una moción al pleno municipal una propuesta para instar al Gobierno municipal a que amplíe el horario de atención al ciudadano en dos horas, con respecto a lo que está establecido en la actualidad. La propuesta de los populares lleva a que la atención al ciudadano en la administración municipal se haga desde las 8 de la mañana a las 15 horas.

“En 2017 este alcalde modificó el horario y redujo en dos horas el horario establecido hasta entonces que era de 8 a 15 horas, con el correspondiente perjuicio para los ciudadanos”, explicó la portavoz del PP en Benavente, Beatriz Asensio. Añadió también que las dos de la tarde es el horario de salida de sus trabajos de numerosos vecinos y del cierre de los establecimientos comerciales. “Ampliando ese horario se podrá mejorar la atención al ciudadano”.

En caso de aquellos departamentos que “en momentos puntuales tengan una mayor carga de trabajo, podrían reducir esa atención al público”.

El anuncio lo realizó ante el que fuera el Ayuntamiento de la Plaza del Grano. Aprovechó esta ubicación para señalar que “con el traslado de la sede administrativa de Benavente al edificio Ferial se han incrementado los perjuicios, entre otros, para la población avanzada puesto que implica más desplazamientos para realizar los trámites burocráticos”.

Dijo también que el coste del traslado se ha incrementado considerablemente. “Más de medio millón de euros ha costado este traslado, de los que 130.000 euros han sido solo para mobiliario, teniendo en cuenta que hay un considerable número de infraestructuras que necesitan una mejora”. El resto “en diversas obras porque ese edificio ha tenido que adecuarse a la normativa actual. Habrá determinada normativa en prevención, extinción de incendios, y demás que habrán tenido que adaptar”.

Concejalía de Administración Interior

En este sentido, el concejal de Administración Interior, Fernando Marcos, recuerda a los populares que “cuando se hizo el edificio estaban en la obligación de cumplir con las vías de evacuación de incendios y demás. El edificio no lo tenía hecho, no lo hemos tenido que adaptar porque no había nada hecho al respecto. Durante años hemos ido destinando parte del presupuesto municipal a legalizar el inmueble del Ferial, la mayoría de la normativa estaba ya de 1996”.