El Ayuntamiento zamorano de Calzadilla de Tera, integrado por las localidades de Calzadilla y Olleros, estrena bandera y escudo.

La propuesta de adopción del escudo y de la bandera municipales fue aprobada por acuerdo del pleno el pasado 24 de febrero y este fin de semana los vecinos han realizado un simbólico acto de unión de los dos pueblos con el izado de la bandera. El diseño ha corrido a cargo de Ricardo Arroyo Prieto, concejal de Calzadilla y artífice de los diseños tanto de la bandera como del escudo. En el diseño ha buscado que los dos pueblos estén representados y la presentación tanto de la bandera, como del escudo, ha servido para realizar un emotivo y simbólico acto de unión de los dos pueblos.

"La presentación de la bandera y el escudo es un hecho de unidad de estos dos pueblos. No estaría de más juntar a las patronas unos años en Olleros y otras en Calzadilla", sugirió el autor. "Esta bandera y este escudo nos representan a todos", puntualizó.

El escudo

En la memoria histórica y justificativa se recoge la descripción del nuevo escudo.

Señala en la redacción que el escudo es “cuartelado”. En el primer cuadrante “de azur, espada de plata, con la punta hacia abajo, de cuya empuñadura surgen dos alas de lo mismo, y cuya hoja va cargada con un escudo de plata con una cruz de gules”.

Explica el autor que el primer cuadrante, el de arriba mano izquierda, “tiene fondo azul, que representa el rayo de Dios. En él se representa a San Miguel, con las alas, la espada y el escudo”.

Recoge la memoria que en el segundo cuadrante, de oro, aparece una vasija de barro en su color. “El fondo de oro representa la santidad. Aquí están representadas las alfareras, Santa Justa y santa Rufina”, señala Arroyo Prieto.

Sigue la descripción del tercer cuadrante, de oro, “con paloma de plata en vuelo, rodeada por un círculo de flores de agavanzal”. Aquí se representa “la Virgen de Agavanzal y quise hacer una corona redonda, simpulando la O, para representar la Vigen de la O. Está bajo un fondo de oro”.

El cuarto y último cuadrante, de azur, “puente de tres ojos de oro, aclarado de azur, sobre ondas de plata y azur. Brochante sobre el todo, venera de plata. Al timbre, corona real cerrada”, recoge la memoria. “El puente simula el Puente del Oro, con las ondas del río Tera. Y la concha, en el medio, simula el Camino de Santiago”, añade el autor del escudo.

La bandera

En cuanto a la bandera, explica la descripción de la memoria que “es un paño rectangular cuya longitud es una vez y media su altura. Dividido verticalmente en cinco franjas. La del centro, de color blanco y con una anchura equivalente a un tercio de la longitud total del paño, y cargada en el centro con el escudo anteriormente descrito, con una altura equivalente a dos tercios de la altura del paño. A cada lado de la franja central, una franja de color verde, y en los extremos del paño otras dos, de color rojo; la anchura de cada una de estas cuatro franjas será de un sexto de la longitud total del paño”.

Por su parte, el autor de la bandera explica que "la bandera se divide en seis bandas". El color rojo representa a las personas, el verde al campo y las dos bandas blancas están unidas representando la unión de los dos pueblos, con el escudo en medio".

Proceso

Ricardo señala que la creación de este escudo y la bandera parte de una conversación informal entre la alcaldesa y el concejal, Oscar, alcalde anejo en Olleros de Tera. "Empiezo buscando las características de lo que puede representar a los dos pueblos y hago diferentes cuadrículas. Me pongo en contacto con el director del Archivo Diocesano para conocer si constan los colores de los pendones del pueblo. En Olleros sí había pendón y en Calzadilla no me constaba. También contacto con la Sociedad Española de Vexilología, y me da unos principios básicos para hacer el escudo y hago bocetos. A final de agosto el director del Archivo Diocesano me indica los colo rojo, verde y blanco", señala.

En la presentación de la bandera y escudo, a cargo de la alcaldesa Julia Celestina Fernández, estuvieron presentes el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Promoción del Territorio, Jesús María Prada Saavedra, y el vicepresidente tercero y diputado de Medio Ambiente y Obras Municipales, Javier Faúndez Domínguez, acompañados por el diputado provincial por Benavente, Emilio Fernández Martínez.

La alcaldesa explicó que "fruto del cariño y el orgullo que sentimos por nuestros pueblos, Calzadilla y Olleros de Tera, hemos querido dotar a nuestro municipio de un símbolo que nos identifique y que nos una, más allá de ideologías o procedencias, que representen nuestros valores y nuestra historia. Fue en julio de 2021 cuando comenzamos desde la corporación municipal esta andadura que concluyó oficialmente en mayo de 2022".