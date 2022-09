La Junta de Catilla y León aclaró ayer que no cabe la aportación de financiación pública ni la concertación previa de plazas en proyectos privados de nuevas residencias de mayores porque “esta vía es para ayudar a las personas no para garantizar iniciativas privadas”.

El director general de Mayores, Eduardo García Brea, expresó su extrañeza por el hecho de que haya trascendido la petición realizada por Clece en julio de 2021 al anterior equipo de la Consejería de Familia “porque se les explicó que la Junta no podía intervenir”.

En esa reunión, según explicó, el anterior equipo de la Dirección General había comunicado a sus interlocutores que la Consejería no podía apoyar económicamente el proyecto de reforma del Hospital de la Piedad ni tampoco concertar plazas con carácter previo a la ejecución de una reforma.

Concierto

“La vía de la concertación es para ayudar a las personas mayores no para garantizar un proyecto privado. Se conciertan plazas en base a la gestión de centros ya construidos que prestan servicios, lo que no es el caso, y que nosotros inspeccionamos para ver si se cumplen las necesidades de los mayores y si cabe concertar o no plazas, lo que tampoco es el caso”, explicó García Brea.

Tras aquella reunión, indicó, no se han vuelto a producir contactos, y reiteró que Clece, como empresa, debe decidir si su proyecto en el Hospital de la Piedad es o no viable, “en lo que la Junta no puede entrar”.

“En Benavente tenemos en cuenta la oferta de plazas, con dos centros privados y uno público, además de otros 15 centros en la comarca. En los privados hay plazas concertadas. Además, la mayoría de las personas mayores reciben una ayuda para poder pagar la residencia, es una prestación vinculada, que es otra forma de ayudar”, dijo. “Con lo cual, si la iniciativa de Clece fuera adelante, tendría esa ayuda a través de los mayores garantizada”.

García Brea insistió en que “si un proyecto de este tipo depende de que se concierten plazas la empresa debería valorar su proyecto, porque no es la única que ha construido y gestiona residencias sin haberse planteado una concertación previa que es inviable”.

Hasta el traspaso a Clece, el antiguo asilo del Hospital de la Piedad gestionado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, atendía 120 plazas. Con la nueva normativa, la congregación tenía que hacer frente a una reforma de la parte residencial del BIC.

Clece asumió el traspaso y la reforma reduciendo ligeramente el número de plazas y trasladó provisionalmente a todos los residentes a un centro de Castrocalbón (León). El proyecto se congeló el año pasado.